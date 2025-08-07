Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,47

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трамп розглядає додаткові тарифи на імпорт російської нафти з Китаю

нафта
Тарифи США проти країн, які купують російську нафту / Depositphotos

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження додаткових тарифів не лише проти Індії, а й проти інших країн, включно з Китаєм, через їхню купівлю російської нафти.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву Дональда Трампа.

Про тарифи

Президент США Дональд Трамп повідомив, що США можуть запровадити додаткові вторинні санкції не лише проти Індії, а й проти інших країн, які купують російську нафту, зокрема Китаю.

Він пояснив, що хоча поки тарифи введені лише проти Індії, США розглядають можливість розширення обмежень на інші країни.

На пряме запитання про санкції проти Китаю Трамп відповів, що це "може статися", підкресливши, що Китай може стати однією з наступних держав, до яких застосують такі заходи.

"Однією з них може бути Китай", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, Трамп підписав новий указ, яким запроваджується додаткове мито в розмірі 25% на імпорт товарів з Індії. Як заявили в Білому домі, це рішення пов’язане з тим, що Індія продовжує закуповувати нафту з Росії.

Автор:
Ольга Опенько