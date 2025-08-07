Трамп розглядає додаткові тарифи на імпорт російської нафти з Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження додаткових тарифів не лише проти Індії, а й проти інших країн, включно з Китаєм, через їхню купівлю російської нафти.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву Дональда Трампа.

Про тарифи

Президент США Дональд Трамп повідомив, що США можуть запровадити додаткові вторинні санкції не лише проти Індії, а й проти інших країн, які купують російську нафту, зокрема Китаю.

Він пояснив, що хоча поки тарифи введені лише проти Індії, США розглядають можливість розширення обмежень на інші країни.

На пряме запитання про санкції проти Китаю Трамп відповів, що це "може статися", підкресливши, що Китай може стати однією з наступних держав, до яких застосують такі заходи.

"Однією з них може бути Китай", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, Трамп підписав новий указ, яким запроваджується додаткове мито в розмірі 25% на імпорт товарів з Індії. Як заявили в Білому домі, це рішення пов’язане з тим, що Індія продовжує закуповувати нафту з Росії.