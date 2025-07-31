Трамп ударив по Бразилії митами та санкціями, але виключив ключові сектори: деталі

Президент США Дональд Трамп у середу, 30 липня, ввів 50% тариф на більшість бразильських товарів, але пом'якшив удар, виключивши з-під вищих мит такі сектори, як авіація, енергетика. Білий дім також наклав санкції щодо судді Верховного суду Бразилії, який курирував судовий процес над колишнім президентом країни Жаїром Болсонару за звинуваченням у підготовці державного перевороту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Нові мита Дональда Трампа є одними з найвищих для будь-якої економіки в торговій війні США. Вони набудуть чинності 6 серпня 2025 року. Однак своїм указом президент Сполучених Штатів виключив десятки ключових статей бразильського експорту до США, зокрема цивільні літаки, чавун, дорогоцінні метали, деревну масу, енергоносії та добрива.

Щодо впровадження санкцій, то, за словами міністра фінансів Скотта Бессента, суддя Верховного суду Бразилії Мораєс "несе відповідальність за репресивну кампанію цензури, довільні затримання, що порушують права людини, та політизовані переслідування, зокрема щодо колишнього президента Жаїра Болсонару".

У середу чинний президент Бразилії Лула да Сілва та його уряд згуртувалися на підтримку Мораеса, назвавши санкції США "неприйнятними".

"Уряд Бразилії вважає використання політичних аргументів для захисту торговельних заходів, оголошених урядом США проти бразильського експорту, невиправданим", - йдеться у заяві.

Лула додав, що Бразилія готова вести торгові переговори зі США, але не відмовиться від наявних у неї інструментів захисту, натякнувши на можливість дій у відповідь.

Нові мита Трампа

30 липня США запровадили 25% мито на імпорт товарів з Індії. Рішення президента Дональда Трампа стало відповіддю на тісну співпрацю Нью-Делі з Москвою, зокрема, закупівлі військового обладнання та енергоносіїв.

23 липня Трамп уклав торговельну угоду з Японією, яка знижує мита на автомобілі з існуючих 25% до 15%. Також Токіо звільняється від тарифів на інші товари в обмін на пакет інвестицій та позик у розмірі 550 мільярдів доларів.

Також угоди підписані з Філіппінами та Індонезією. Обидві угоди передбачають встановлення 19-відсоткових мит на імпортовану продукцію з цих країн. Водночас американські товари, які експортуватимуться до Індонезії та Філіппін, звільнятимуться від митного оподаткування.