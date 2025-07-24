Трамп встановлює нову тарифну межу: мита стартуватимуть від 15%

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження нової системи торговельних мит, у якій базова ставка становитиме щонайменше 15%. Про це він заявив на саміті зі штучного інтелекту у Вашингтоні 14 липня. Нові тарифні правила мають набрати чинності вже з 1 серпня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

"У нас буде прямий, простий тариф від 15% до 50%", – сказав Трамп, пояснивши, що вищі ставки застосовуватимуться до країн, з якими США мають напружені відносини.

Заява президента стала черговим сигналом про наміри Білого дому жорсткіше контролювати торгівлю з більшістю держав, за винятком кількох союзників, які мають окремі домовленості з Вашингтоном.

Раніше цього місяця Трамп зазначив, що понад 150 країн отримають тарифні листи з базовими ставками 10 або 15%. Міністр торгівлі Говард Латнік підтвердив, що малі країни — зокрема в Латинській Америці, Карибському басейні та Африці — отримають мінімальну ставку в 10%.

У вівторок Трамп оголосив про зниження планованого мита на імпорт з Японії з 25% до 15% в обмін на зняття торговельних обмежень на окремі американські товари. Крім того, у межах нової домовленості Японія отримає підтримку з інвестиційного фонду обсягом 550 мільярдів доларів.

Подібні переговори наразі ведуться також з Південною Кореєю, а Філіппіни вже звернулися до Вашингтона з проханням знизити митну ставку з чинних 19% до 15%. В'єтнам, зі свого боку, оцінює потенційні втрати — згідно з внутрішнім аналізом, його експорт до США може зменшитись на третину, якщо нові мита набудуть чинності.

Європейський Союз і Індія наразі продовжують перемовини, намагаючись домовитися про спеціальні умови до 1 серпня. У середу Трамп підкреслив, що планує ввести дуже просту систему мит для більшості країн, оскільки, за його словами, неможливо домовитися з усіма.

"Якщо вони погодяться відкрити союз для американського бізнесу, то ми дозволимо їм платити нижчий тариф", – заявив президент, коментуючи хід переговорів з ЄС.

Додамо, 23 липня представник Єврокомісії заявив, що ЄС планує ввести проти США 30% мита на товари вартістю близько 100 млрд євро. Це буде відповіддю на намір Трампа запровадити 30% мита на більшу частину експорту блоку після 1 серпня.