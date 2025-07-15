ЄС готує мита у відповідь на тарифи Трампа: під загрозою американські літаки, авто та бурбон - Bloomberg

Європейський Союз завершив підготовку нового списку контрзаходів у відповідь на анонсовані президентом США Дональдом Трампом 30% мита на європейський імпорт. У разі реалізації цих планів ЄС може ввести мита на американські товари на суму 72 мільярди євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

До переліку потрапили літаки Boeing, автомобілі, бурбон, а також промислова, сільськогосподарська та хімічна продукція.

Документ, підготовлений Єврокомісією та оприлюднений агентством, включає 206 сторінок з переліком товарів, які можуть бути обкладені митами. Серед них: майже 11 мільярдів євро — це імпортовані з США літаки, понад 9,4 мільярда — машини, майже 8 мільярдів — автомобілі. Ще понад 6 мільярдів євро становить агропродукція, зокрема овочі, фрукти та алкоголь, включаючи бурбон.

Крім того, мита можуть торкнутися точного обладнання, спортивної зброї, музичних інструментів, іграшок і хобі-обладнання. При формуванні списку враховувалися наявність альтернативних джерел постачання, а також ризик "перетікання" продукції в інші країни.

Наразі ЄС призупинив перший пакет мит на товари з США на суму 21 мільярд євро, який був відповіддю на попередні торгові обмеження Трампа, зокрема мита на сталь і алюміній. Новий пакет поки не набрав чинності — його мають погодити країни-члени блоку.

Офіційного коментаря з боку Європейської комісії наразі не прозвучало. Однак міністр торгівлі ЄС Марош Шефчович заявив, що підвищення мит Трампом фактично унеможливлює трансатлантичну торгівлю. Він також повідомив, що провів переговори зі своїм американським колегою щодо пошуку компромісу.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, заявив, що залишається відкритим до переговорів з Європою, однак наполягає на «кращих умовах» для США. Якщо домовленості не буде до 1 серпня, нові американські мита набудуть чинності.

Нагадаємо, нещодавно Трамп запровадив мита щодо Малайзії, Казахстану, Південної Африки, Лаосу, М'янми, Сербії, Бангладешу, Індонезії, Боснії та Тунісу. Також з 1 серпня діятимуть 25% тарифи на товари з Японії та Південної Кореї.