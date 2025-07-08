Трамп запроваджує нові мита на товари з низки країн: хто потрапив у перелік

Президент США Дональд Трамп запровадив мита щодо Малайзії, Казахстану, Південної Африки, Лаосу, М'янми, Сербії, Бангладешу, Індонезії, Боснії та Тунісу. Також з 1 серпня діятимуть 25% тарифи на товари з Японії та Південної Кореї.

Як пише Delo.ua, про це Трамп повідомив через власну соціальну мережу Truth Social, опублікувавши листи за своїм підписом до керівництва цих країн.

Президент також обґрунтував своє рішення. Зокрема, у листі до прем'єр-міністра Японії Ішіби Шігеру Трамп підкреслив, що США роками обговорювали торговельні відносини з Японією і дійшли висновку, що повинні подолати тарифні бар'єри, нібито створені Токіо.

"На жаль, наші відносини були далекими від взаємності… Просимо з розумінням поставитися до того, що 25% — це значно менше, ніж потрібно для усунення торговельного дефіциту, який ми маємо з вашою країною. Як вам відомо, ми не будемо стягувати мита, якщо Японія або компанії у вашій країні вирішать будувати або виробляти продукцію в Сполучених Штатах, і насправді ми зробимо все можливе, щоб швидко отримати необхідні дозволи", - написав президент США.

Також Трамп виклав у Truth Social аналогічні листи, які він надіслав владі ПАР, Малайзії, М'янми, Лаосу та Казахстану та інших країн.

Нові тарифи набудуть чинності 1 серпня і становитимуть.

Японія — 25%

Південна Корея — 25%

Малайзія — 25%

Казахстан — 25%

Туніс — 25%

Південна Африка — 30%

Боснія — 30%

Індонезія — 32%

Сербія — 35%

Бангладеш — 35%

Лаос — 40%

М'янма — 40%.

Трамп раніше пригрозив додатковими 10% тарифами для країн, які приєднується до антиамериканської політики БРІКС. США також продовжують вести переговори щодо мит з багатьма торговельними партнерами.

Нагадаємо, Трамп оголосив, що уклав торговельну угоду з В'єтнамом. Вона передбачає менші мита на імпорт в’єтнамських товарів та нульове мито для США.

Також Сполучені Штати підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний договір з Індією.