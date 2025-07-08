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Трамп вводит новые пошлины на товары из ряда стран: кто попал в список

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Белый дом

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины по Малайзии, Казахстану, Южной Африке, Лаосу, Мьянме, Сербии, Бангладешу, Индонезии, Боснии и Тунису. Также с 1 августа будут действовать 25% тарифы на товары из Японии и Южной Кореи.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп сообщил через собственную социальную сеть Truth Social, опубликовав письма за своей подписью к руководству этих стран.

Президент также обосновал свое решение. В частности, в письме премьер-министру Японии Ишибы Шигеру Трамп подчеркнул, что США годами обсуждали торговые отношения с Японией и пришли к выводу, что должны преодолеть тарифные барьеры, якобы созданные Токио.

"К сожалению, наши отношения были далеки от взаимности… Просим с пониманием отнестись к тому, что 25% — это значительно меньше, чем нужно для устранения торгового дефицита, который мы имеем с вашей страной. Как вам известно, мы не будем взимать пошлины, если Япония или компании в вашей стране решат строить или производить мы. возможно, чтобы быстро получить необходимые разрешения", – написал президент США.

Также Трамп изложил в Truth Social аналогичные письма, которые он направил властям ЮАР, Малайзии, Мьянмы, Лаоса и Казахстана и других стран.

Новые тарифы вступят в силу 1 августа и составят.

  • Япония — 25%
  • Южная Корея — 25%
  • Малайзия — 25%
  • Казахстан — 25%
  • Тунис — 25%
  • Южная Африка — 30%
  • Босния — 30%
  • Индонезия — 32%
  • Сербия — 35%
  • Бангладэш — 35%
  • Лаос — 40%
  • Мьянма — 40%.

Трамп ранее пригрозил дополнительными 10% тарифами для стран, присоединяемых к антиамериканской политике БРИКС. США также продолжают вести переговоры по пошлинам со многими торговыми партнерами.

Напомним, Трамп объявил, что заключил торговое соглашение с Вьетнамом   Она предусматривает меньшие пошлины на импорт вьетнамских товаров и нулевую пошлину для США.

Соединенные Штаты также подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией.

Автор:
Светлана Манько