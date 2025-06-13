Китай готов отменить все пошлины на импорт из 53 стран Африки

Власти Китая заявили о готовности отменить пошлины на импорт из всех 53 африканских стран, с которыми он имеет дипломатические отношения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию BBC.

Этот шаг, объявленный на встрече по сотрудничеству между К НР и Африкой . Китай раскритиковал "попытки некоторых стран нарушить существующий международный экономический и торговый порядок" посредством одностороннего введения тарифов, намекая на пошлины Дональда Трампа, и призвал США разрешать торговые споры на основе "равенства, уважения и взаимной выгоды".

Китай является крупнейшим торговым партнером Африки, сохраняя эту позицию за последние 15 лет. В 2023 году Африка экспортировала в эту азиатскую страну товары на сумму около 170 млрд долларов.

Введение нулевых пошлин, если они будут реализованы, станет продолжением соглашения, заключенного в прошлом году с Китаем, об отмене пошлин на товары из 33 африканских стран, которые классифицируются как "наименее развитые".

Расширенный список будет включать в себя некоторые из крупнейших торговых партнеров Китая на континенте, включая Южную Африку и Нигерию. В КНР не сообщили, когда решение вступит в силу. Известно, что Китай импортирует большой объем сырья из Африки, в частности, из Демократической Республики Конго и Гвинеи.

2024 США импортировали из Африки товаров на сумму $39,5 млрд. Часть из них была ввезена в рамках соглашения о нулевых тарифах . Однако в апреле 2025 года президент Дональд Трамп вызвал смятение среди торговых партнеров США на африканском континенте, объявив о введении высоких пошлин на импорт из многих стран, включая ставку в 50% для Лесото, 30% для Южной Африки и 14% для Нигерии.

Напомним, 11 июня Соединенные Штаты Америки и Китай согласовали соглашение о возвращении к торговому перемирию и отмене экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы.