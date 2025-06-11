США и Китай возобновили торговое перемирие, отменив ограничения на редкоземельные металлы

Соединенные Штаты Америки и Китай утвердили соглашение о возвращении к торговому перемирию и отмене экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Reuters.

После двух дней переговоров в Лондоне Министр торговли США Говард Лутник сказал, что новая договоренность опирается на то, о чем стороны уже договорились в Женеве в прошлом месяце. Она предполагает снижение пошлин, кое-где достигающих более 100%.

Лутник, не раскрывая деталей, сообщил, что США отменят часть собственных экспортных ограничений.

"Мы достигли рамочного соглашения для реализации Женевского консенсуса и звонка между двумя президентами. Идея состоит в том, что мы вернемся и поговорим с президентом Трампом и убедимся, что он это одобрит. Они (китайцы — ред.) вернутся и поговорят с президентом Си и убедятся, что он это одобрит, и тогда мы будем одобрены, и если мы это одобрим, и тогда мы будем одобрены, и тогда мы будем одобрены, и тогда мы будем одобрены, и тогда мы будем одобрены, и мы тогда одобрим" соглашение", — сказал он.

На отдельном брифинге заместитель министра торговли Китая Ли Ченганг также заявил, что в принципе было достигнуто рамочное торговое соглашение, которое будет доведено до сведения лидеров США и Китая.

У стран есть время до 10 августа, чтобы согласовать полноценное соглашение. Иначе таможенные ставки снова взлетят: США могут повысить их до 145%, Китай – до 125%.

Лутник подчеркнул, что ограничение на редкоземельные металлы является ключевым пунктом соглашения. США, по его словам, уже готовят ответные меры, если экспорт Китая не возобновится.

Экспорт редкоземельных магнитов китайского производства в США

После переговоров официальные лица США заявили, что они "совершенно ожидают" решения вопросов по поставкам редкоземельных минералов и магнитов.

Как пишет Bloomberg, крупный китайский производитель магнитов из редкоземельных элементов получил разрешения на экспорт в страны, включая США, что может являться признаком ослабления напряженности между Пекином и Вашингтоном.

Редкоземельные элементы оказались в центре изнурительной торговой войны между США и Китаем, причем Пекин использует свой контроль над сектором, чтобы противостоять администрации Трампа, учитывая, что местные производители составляют около 70% мировых поставок. Переговоры на высоком уровне между Пекином и Вашингтоном в Лондоне позволили сторонам согласовать план возобновления потока чувствительных товаров.

Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем

В текущем году торговая напряженность между США и Китаем значительно возросла. После того, как Трамп повысил пошлины на китайские товары, Пекин прибег к аналогичным ответным шагам. Хотя Женевское соглашение должно было способствовать более широкой деэскалации, дальнейшие переговоры зашли в тупик из-за взаимных обвинений, не позволив добиться значительного прогресса.

США жаловались на сокращение поставок редкоземельных магнитов, необходимых американским электромобилям и оборонным системам.

Китай в свою очередь возмутился ограничениями США на чипы искусственного интеллекта от Huawei Technologies Co., программное обеспечение для разработки чипов, двигатели самолетов и визы для более 280 000 китайских студентов.

Напомним, Китай обвинил США в нарушении недавнего торгового соглашения и пообещал принять меры по защите своих интересов. Министерство торговли Китая 2 июня выступило с заявлением, в котором осудило заявление Трампа о том, что Пекин нарушил консенсус, достигнутый в Женеве в прошлом месяце.