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США и Китай возобновили торговое перемирие, отменив ограничения на редкоземельные металлы
Соединенные Штаты Америки и Китай утвердили соглашение о возвращении к торговому перемирию и отмене экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Reuters.
После двух дней переговоров в Лондоне Министр торговли США Говард Лутник сказал, что новая договоренность опирается на то, о чем стороны уже договорились в Женеве в прошлом месяце. Она предполагает снижение пошлин, кое-где достигающих более 100%.
Лутник, не раскрывая деталей, сообщил, что США отменят часть собственных экспортных ограничений.
"Мы достигли рамочного соглашения для реализации Женевского консенсуса и звонка между двумя президентами. Идея состоит в том, что мы вернемся и поговорим с президентом Трампом и убедимся, что он это одобрит. Они (китайцы — ред.) вернутся и поговорят с президентом Си и убедятся, что он это одобрит, и тогда мы будем одобрены, и если мы это одобрим, и тогда мы будем одобрены, и тогда мы будем одобрены, и тогда мы будем одобрены, и тогда мы будем одобрены, и мы тогда одобрим" соглашение", — сказал он.
На отдельном брифинге заместитель министра торговли Китая Ли Ченганг также заявил, что в принципе было достигнуто рамочное торговое соглашение, которое будет доведено до сведения лидеров США и Китая.
У стран есть время до 10 августа, чтобы согласовать полноценное соглашение. Иначе таможенные ставки снова взлетят: США могут повысить их до 145%, Китай – до 125%.
Лутник подчеркнул, что ограничение на редкоземельные металлы является ключевым пунктом соглашения. США, по его словам, уже готовят ответные меры, если экспорт Китая не возобновится.
Экспорт редкоземельных магнитов китайского производства в США
После переговоров официальные лица США заявили, что они "совершенно ожидают" решения вопросов по поставкам редкоземельных минералов и магнитов.
Как пишет Bloomberg, крупный китайский производитель магнитов из редкоземельных элементов получил разрешения на экспорт в страны, включая США, что может являться признаком ослабления напряженности между Пекином и Вашингтоном.
Редкоземельные элементы оказались в центре изнурительной торговой войны между США и Китаем, причем Пекин использует свой контроль над сектором, чтобы противостоять администрации Трампа, учитывая, что местные производители составляют около 70% мировых поставок. Переговоры на высоком уровне между Пекином и Вашингтоном в Лондоне позволили сторонам согласовать план возобновления потока чувствительных товаров.
Напряженность в торговых отношениях между США и Китаем
В текущем году торговая напряженность между США и Китаем значительно возросла. После того, как Трамп повысил пошлины на китайские товары, Пекин прибег к аналогичным ответным шагам. Хотя Женевское соглашение должно было способствовать более широкой деэскалации, дальнейшие переговоры зашли в тупик из-за взаимных обвинений, не позволив добиться значительного прогресса.
США жаловались на сокращение поставок редкоземельных магнитов, необходимых американским электромобилям и оборонным системам.
Китай в свою очередь возмутился ограничениями США на чипы искусственного интеллекта от Huawei Technologies Co., программное обеспечение для разработки чипов, двигатели самолетов и визы для более 280 000 китайских студентов.
Напомним, Китай обвинил США в нарушении недавнего торгового соглашения и пообещал принять меры по защите своих интересов. Министерство торговли Китая 2 июня выступило с заявлением, в котором осудило заявление Трампа о том, что Пекин нарушил консенсус, достигнутый в Женеве в прошлом месяце.