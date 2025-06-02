Китай обвинил США в нарушении торгового соглашения и обещает жесткий ответ

Китай обвинил США в нарушении недавнего торгового соглашения и пообещал принять меры по защите своих интересов. Это ослабило перспективу телефонного разговора с руководителем КНР Си Цзиньпином, который президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет провести для продолжения двусторонних переговоров.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Министерство торговли Китая в понедельник, 2 июня, выступило с заявлением, в котором осудило заявление Трампа о том, что Пекин нарушил консенсус, достигнутый в Женеве в прошлом месяце.

Пекин обвинил Вашингтон в одностороннем внедрении новых торговых ограничений, включая контроль за экспортом микросхем ИИ, ограничение на продажу программного обеспечения для проектирования микросхем в КНР и аннулирование китайских студенческих виз.

"Если США будут настаивать на своем и будут продолжать наносить ущерб интересам Китая, КНР продолжит принимать решительные и жесткие меры для защиты своих законных прав и интересов", — говорится в заявлении министерства.

Напряженность между крупнейшими экономиками мира снова обостряется после отмены тарифов в мае. Администрация Трампа на прошлой неделе сообщила, что планирует начать отмену виз для китайских студентов, одновременно ограничивая продажу программного обеспечения для проектирования микросхем в Китай и запретили экспорт критически важных деталей и технологий для реактивных двигателей.

Помимо напряженности в экономических связях, растет геополитическое противостояние. Министерство иностранных дел Китая в выходные выразило протест против заявления министра обороны США Пита Хэгсета на встрече военных начальников о том, что Китай является непосредственной угрозой Тайваню, на который претендует Пекин.

Трамп не стал прибегать к подробностям, когда в пятницу обвинил Пекин в нарушении тарифного перемирия, но торговый представитель США Джеймисон Грир посетовал, что Китай не ускорил экспорт важнейших полезных ископаемых, необходимых для американских компаний электроники.

За последнюю неделю Китай ослабил контроль над экспортом редкоземельных металлов темпами, которые "медленнее, чем хотелось бы промышленности", заявил Майкл Харт, президент Американской торговой палаты в Китае.

В своем заявлении Министерство торговли заявило, что "решительно отвергает" обвинения США и что страна строго и искренне соблюдает консенсус.

Напомним, 12 мая в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты достигли "значительного прогресса" и заключили торговое соглашение с Китаем.