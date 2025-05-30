"Вот вам и хороший парень": Трамп обвинил Китай в полном нарушении торгового соглашения

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай полностью нарушил предварительное торговое соглашение с Соединенными Штатами.

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Как информирует Delo.ua, об этом он написал в соцсети Х.

Президент не уточнил, как именно Китай нарушил торговое соглашение, заключенное в начале этого месяца между двумя странами.

"Плохая новость в том, что Китай — возможно, это не так удивительно слышать некоторым — полностью нарушил соглашение с нами. Вот вам и мистер хороший парень!", — написал он.

Трамп отметил, что соглашение было заключено, чтобы "спасти Китай от плохой ситуации". По его словам, многие заводы закрылись, и возникли "гражданские беспорядки".

"Я быстро заключил соглашение с Китаем, чтобы спасти их от ситуации, которая, по моему мнению, была бы очень плохой, и я не хотел, чтобы это произошло. Благодаря этому соглашению все быстро стабилизировалось и Китай вернулся к обычной работе", — добавил президент.

Обвинения появились после того, как нынешний торговый представитель США Джеймисон Грир сделал ряд откровенных комментариев по поводу невыполнения Китаем своего торгового соглашения.

Грир утверждал, что китайцы "медленно отменяют некоторые тарифные контрмеры", намекая на то, что обещанные торговые реформы не материализовались. Он также отметил, что, как и в постоянной серии отчетов, администрация полностью сосредоточена на "мониторинге соблюдения Китаем требований".

Что известно о торговом соглашении США с Китаем

12 мая США и Китай достигли договоренности о 90-дневной приостановке действия большинства тарифов на импорт товаров между двумя странами. Согласно соглашению, США снизят тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на импорт из США со 125% до 10%.

Это соглашение стало результатом ответных шагов обеих сторон после того, как Трамп ввел значительные тарифы на китайский импорт, на что Пекин ответил зеркальными мерами.