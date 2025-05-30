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"Ось вам і хороший хлопець": Трамп звинуватив Китай у повному порушенні торгової угоди
Президент США Дональд Трамп вважає, що Китай повністю порушив попередню торговельну угоду зі Сполученими Штатами.
Як інформує Delo.ua, про це він написав у соцмережі Х.
Президент не уточнив, як саме Китай порушив торговельну угоду, укладену на початку цього місяця між двома країнами.
"Погана новина в тому, що Китай – можливо, це не так дивно чути декому - повністю порушив угоду з нами. Ось вам і містер хороший хлопець!", - написав він.
Трамп зазначив, що угода була укладена, щоб "врятувати Китай від поганої ситуації". За його словами, багато заводів закрилося, і виникли "громадянські заворушення".
"Я швидко уклав угоду з Китаєм, щоб врятувати їх від ситуації, яка, на мою думку, була б дуже поганою, і я не хотів, щоб це сталося. Завдяки цій угоді все швидко стабілізувалося, і Китай повернувся до звичайної роботи", - додав президент.
Звинувачення з'явилися після того, як нинішній торговий представник США Джеймісон Грір зробив низку відвертих коментарів щодо невиконання Китаєм своєї торговельної угоди. В інтерв'ю CNBC він заявив, що США "дуже стурбовані недотриманням Китаєм зобов'язань" і що поведінка Пекіна щодо торгівлі є "абсолютно неприйнятною".
Грір стверджував, що китайці "повільно скасовують деякі тарифні контрзаходи», натякаючи на те, що обіцяні торговельні реформи не матеріалізувалися. Він також зазначив, що, як і в постійній серії звітів, адміністрація повністю зосереджена на «моніторингу дотримання Китаєм вимог".
Що відомо про торговельну угоду США з Китаєм
12 травня США та Китай досягли домовленості про 90-денне призупинення дії більшості тарифів на імпорт товарів між двома країнами. Згідно з угодою, США знизять тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на імпорт зі США зі 125% до 10%.
Ця угода стала результатом відповідних кроків обох сторін після того, як Трамп запровадив значні тарифи на китайський імпорт, на що Пекін відповів дзеркальними заходами.