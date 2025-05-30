Трамп планує значно збільшити продаж зброї Тайваню для стримування Китаю - Reuters

Сполучені Штати планують суттєво наростити обсяги продажу зброї Тайваню, перевищивши показники першого терміну президентства Дональда Трампа.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Це є частиною масштабних зусиль, спрямованих на стримування Китаю, який посилює військовий тиск на демократичний острів. Про це повідомили два американські чиновники на умовах анонімності.

Якщо цей план буде реалізовано, це може розвіяти побоювання щодо рівня зобов'язань Трампа щодо Тайваню і водночас створити нові тертя у вже напружених відносинах між США та Китаєм.

За словами американських чиновників, очікується, що кількість схвалень США на продаж зброї Тайваню протягом наступних чотирьох років "легко перевищить" показники першого терміну Трампа. Для порівняння, перша адміністрація Трампа схвалила продаж зброї Тайваню приблизно на 18,3 мільярда доларів, тоді як за часів Джо Байдена ця сума становить близько 8,4 мільярда доларів, згідно з розрахунками Reuters.

Тиск на Тайвань щодо оборонних витрат

Сполучені Штати також чинять тиск на опозиційні партії Тайваню, закликаючи їх не перешкоджати зусиллям уряду щодо збільшення витрат на оборону до 3% від валового внутрішнього продукту острова.

Попри те, що США є найважливішим міжнародним спонсором і постачальником зброї для Тайваню (незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв'язків), багато хто на острові, який Китай вважає своєю територією, стурбований тим, що Дональд Трамп може бути не таким відданим Тайваню, як його попередники. Під час передвиборчої кампанії Трамп пропонував Тайваню платити за свій захист, а також звинувачував острів у "крадіжці" американського бізнесу з виробництва напівпровідників, що викликало занепокоєння в Тайбеї.

Реакція Тайваню та Китаю

В адміністрації президента Тайваню агентству Reuters повідомили, що уряд має намір зміцнити свої можливості самооборони та вже запропонував збільшення витрат на оборону. "Тайвань прагне посилити військове стримування, продовжуючи поглиблювати співпрацю зі Сполученими Штатами у сфері безпеки", – заявив речник Адміністрації президента Вень Лі.

Міністерство оборони Тайваню відмовилося коментувати будь-які нові продажі зброї, але повторило попередні зауваження міністра оборони острова Веллінгтона Ку про важливість "солідарності та співпраці демократичних союзників".

У відповідь на ці повідомлення, Міністерство закордонних справ Китаю у п'ятницю знову висловило свою незгоду з продажем американської зброї Тайваню. Речник Лінь Цзянь заявив журналістам, що Сполучені Штати повинні припинити створювати "нові фактори", які можуть призвести до напруженості в Тайванській протоці.

Нагадаємо, Тайвань заявив про намір долучитися до ініціатив Литви, з можливістю надати $2 мільйони на гуманітарне розмінування в Україні. Внесок Тайваню стане вагомою підтримкою у розвитку гуманітарного розмінування в Україні, сприяючи подоланню наслідків російського вторгнення. Ця допомога є свідченням спільної відданості підтримці України в її прагненні до безпеки та відновлення.