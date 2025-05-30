Трамп планирует значительно увеличить продажу оружия Тайваня для сдерживания Китая — Reuters

Соединенные Штаты планируют существенно нарастить объемы продаж оружия Тайваню, превысив показатели первого срока президентства Дональда Трампа.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Это часть масштабных усилий, направленных на сдерживание Китая, который усиливает военное давление на демократический остров. Об этом сообщили два американских чиновника на условиях анонимности.

Если этот план будет реализован, это может развеять опасения по поводу уровня обязательств Трампа по Тайваню и одновременно создать новые трения в уже напряженных отношениях между США и Китаем.

По словам американских чиновников, ожидается, что количество одобрений США на продажу оружия Тайваню в течение следующих четырех лет легко превысит показатели первого срока Трампа. Для сравнения, первая администрация Трампа одобрила продажу оружия Тайваню примерно на 18,3 миллиарда долларов, тогда как при Джо Байдене эта сумма составляет около 8,4 миллиарда долларов, согласно расчетам Reuters.

Давление на Тайвань по оборонным расходам

Соединенные Штаты также оказывают давление на оппозиционные партии Тайваня, призывая их не препятствовать усилиям правительства по увеличению расходов на оборону до 3% от валового внутреннего продукта острова.

Несмотря на то, что США являются важнейшим международным спонсором и поставщиком оружия для Тайваня (несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей), многие на острове, который Китай считает своей территорией, обеспокоены тем, что Дональд Трамп может быть не таким преданным Тайваню, как его предшественники.

Во время предвыборной кампании Трамп предлагал Тайваню платить за свою защиту, а также обвинял остров в "хищении" американского бизнеса по производству полупроводников, что вызвало беспокойство в Тайбэе.

Реакция Тайваня и Китая

В администрации президента Тайваня агентству Reuters сообщили, что правительство намерено укрепить свои возможности самообороны и уже предложило увеличение расходов на оборону. "Тайвань стремится усилить военное сдерживание, продолжая углублять сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере безопасности", – заявил спикер Администрации президента Вэнь Ли.

Министерство обороны Тайваня отказалось комментировать какие-либо новые продажи оружия, но повторило предварительные замечания министра обороны острова Веллингтона Ку о важности "солидарности и сотрудничества демократических союзников".

В ответ на эти сообщения Министерство иностранных дел Китая в пятницу вновь выразило свое несогласие с продажей американского оружия Тайваню. Представитель Линь Цзянь заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны прекратить создавать "новые факторы", которые могут привести к напряженности в Тайванском проливе.

Напомним, Тайвань заявил о намерении приобщиться к инициативам Литвы, с возможностью предоставить $2 миллиона на гуманитарное разминирование в Украине. Вклад Тайваня станет весомой поддержкой в развитии гуманитарного разминирования в Украине, способствуя преодолению последствий российского вторжения. Эта помощь является свидетельством совместной приверженности поддержке Украины в ее стремлении к безопасности и восстановлению.