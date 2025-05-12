Тайвань предоставит $2 млн на разминирование Украины

Представители Министерства обороны Литвы и Агентства оборонных материалов обсудили с Представительством Тайваня в Вильнюсе пути поддержки Украины, сосредоточив внимание на разминировании. Тайвань заявил о намерении приобщиться к инициативам Литвы, с возможностью предоставить $2 миллиона на гуманитарное разминирование в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

О гуманитарной инициативе

Литва и Тайвань подтвердили намерение сотрудничать в сфере разминирования в Украине, признавая это одним из ключевых вызовов безопасности мирного населения и восстановления пострадавших регионов.

Литва как лидер международной коалиции по разминированию поддерживает привлечение Тайваня к этой гуманитарной инициативе.

Вклад Тайваня станет весомой поддержкой в развитии гуманитарного разминирования в Украине, способствуя преодолению последствий российского вторжения. Эта помощь является свидетельством совместной приверженности поддержке Украины в ее стремлении к безопасности и восстановлению.

Партнерство между Тайванем и Литвой демонстрирует, как сотрудничество между единомышленниками может оказать реальный гуманитарный эффект в кризисных условиях. На церемонии подписания присутствовала бывшая президент Цай, которая выразила радость по поводу углубления сотрудничества между двумя странами.

Эта инициатива дополняет уже имеющийся опыт совместной гуманитарной деятельности Тайваня и Литвы в поддержку Украины.

Поддержка Литвы

Министерство национальной обороны Литвы продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Основным приоритетом остаются работы по разминированию, как гуманитарного, так и военного характера. В 2025 году министерство планирует внести 30 миллионов евро в Коалиционный фонд по разминированию, а также предоставить Украине еще 30 миллионов евро в виде двусторонней помощи посредством передачи специализированного оборудования.

Разминирование Украины

Отметим, Украина сейчас – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.

По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой расходов и сейчас составляют 29,8 миллиарда долларов США.

Всего с начала полномасштабной войны потеряла 20,5% своих сельскохозяйственных земель, что существенно повлияло на аграрный сектор страны.