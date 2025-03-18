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Украина потеряла четверть сельхозземель, что привело к снижению производства
С начала полномасштабной войны Украина потеряла около 25% своих сельскохозяйственных земель, что повлияло на аграрный сектор страны и привело к значительному сокращению валового производства сельхозпродукции.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, передает Интерфакс-Украина.
О снижении производства продукции из-за войны войны
За время войны Украина потеряла 20,5% всех сельскохозяйственных земель, что привело к значительным потерям в производстве продукции.
По сравнению с 2021 годом, когда страна выросла 106 миллионов тонн зерновых и технических сельхозкультур, в 2024 году производство составило всего 77 миллионов тонн.
Министр обратил внимание, что значительная часть территорий Украины не подлежит сельскохозяйственной обработке из-за военных действий, заминирования или оккупации этих земель. Выходом из этой ситуации, по мнению Коваля, есть интенсификация производства.
Он отметил высокий уровень реализации программ поддержки аграриев, работающих на профронтовых и фронтовых территориях в 2024 году. Это позволило государственному бюджету получить дополнительные $1,5 млрд.
Коваль также подчеркнул, что на 2025 год правительство предусмотрело 1 млрд грн в государственном бюджете для нужд гуманитарного разминирования. Эти средства будут направлены непосредственно фермерам для разминирования сельхозугодий. В планах правительства на текущий год разминировать не менее 65 тыс. га сельхозземель.
По его словам, в Украине потенциально заминировано около 2 млн. га земли, из которых уже обследовано и разминировано около 500 тыс. га. га.
Разминирование Украины
Отметим, Украина сейчас – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.
По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой расходов и сейчас составляют 29,8 миллиарда долларов США.
В феврале операторы противоминной деятельности продолжили очистку территорий в рамках государственной программы компенсации разминирования сельскохозяйственных земель. По одному из соглашений завершены работы по разминированию участка площадью 28,5 га в Харьковской области.