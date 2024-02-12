Загрязнение, деградация и продолжительное восстановление. Как война убивает украинскую землю и что с этим делать?

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Украина из-за войны теряет земли. И речь не только об оккупации территорий, но и уменьшении пригодных для ведения сельхоздеятельности площадей. Статистика фиксирует – 33% сельскохозяйственных земель в Украине подверглись существенной деградации (исследование FAO ), 30% территории нашего государства заминировано.

Здесь следует отметить, что процессы деградации почв происходили и до начала полномасштабной войны. Одна из причин – уровень распаханности украинских земель, который к 2022 году составлял примерно 53%. Для сравнения, в Польше этот показатель – 36%, в Германии – 34%, в США – 17.5%.

Но из-за боевых действий состояние пахотных земель, прежде всего в регионах, приближенных к линии фронта, существенно ухудшилось. Кое-где, на восстановление почв требуется не одно столетие, а это значит, что проблемы деградации и загрязнения земель будут для нас долгосрочными последствиями.

Как боевые действия влияют на почву

Толщина плодородного слоя почвы в среднем составляет от 10 до 30 см в зависимости от региона. В частности, те территории, которые находятся рядом с линией фронта (Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области), имеют до 30 см плодородной почвы.

Эта довольно тонкая прослойка земли в значительной степени обеспечивает существование современных экосистем. И именно он ежедневно разрушается механически – передислоцируемой техникой, взрывами и т.д. Поэтому верхние слои почвы смешиваются с нижними, меняется питательный режим, нарушается водный и воздушный балансы. Как следствие – растения хуже адаптируются к засушливым условиям, острее испытывают стрессы, снижается урожай.

Выделяют также физическое влияние. В результате горения техники на полях или из-за пожаров происходит пережиг почвы. Он становится похож на щебень и пропускает всю воду, не впитывая ее в себя.

Химическое влияние на почвы можно установить только при проведении специальных анализов. Из-за взрывов боеприпасов наши земли загрязняются свинцом, кадмием, цинком, никелем, ртутью, серой . Именно последнюю считают достаточно опасной для почв при ее высоких концентрациях. Ведь в контакте с осадками сера превращается в серную кислоту, которая может негативно влиять на живые организмы, участвующие в процессе почвообразования.

По данным Украинской природоохранной группы есть такие территории, где только на одном квадратном километре поля эксперты насчитали около 2 тысяч воронок от различных снарядов. В эквиваленте загрязнения почвы это означает 50 тонн железа, тонну соединений серы и почти 2,5 тонны меди. Взрывы перемещены 90 тысяч тонн грунта. Это позволяет нам представить возможные масштабы вреда, который наносит война украинской земле.

Кроме того, мало кто об этом говорит, но остатки трупов также несут опасность. Ведь трупный яд попадает в грунтовые воды, загрязняет землю, становится возбудителем болезней.

Как реанимировать почву?

Во-первых, стоит отметить, что одна только подготовка к восстановлению почв имеет высокую стоимость для Украины. Общий ущерб окружающей среде от действий России, министерство охраны окружающей среды уже оценивает в $51.45 млрд. По предварительным расчетам Киевской школы экономики (КШЭ), стоимость обследования земель с высоким риском минного загрязнения и разминирования пострадавших территорий будет стоить $436 млн. почвы потребует дополнительного мониторинга и финансирования.

Для ускорения восстановления плодородного слоя почвы и остановки деградации обычно применяют два подхода: практики рекультивации или консервации.

Рекультивация почвы – это своего рода «реставрация», что предполагает возвращение почвы возможность осуществлять его экологические функции. Прежде чем выбрать технологию рекультивации, нужно провести анализ последствий боевых действий. В настоящее время методы восстановления почвы включают в себя технологические приемы физического воздействия, химическую и биологическую ремедиацию (очистку). Среди практических подходов к восстановлению земель сельскохозяйственных угодий использование аграриями органических удобрений, в частности компостов, микробиологических инструментов и технологии "нулевой" обработки почв (No-till). На пострадавших от взрывов почвах обязательно использование минеральных удобрений и мелиорантов.

В случае особого загрязнения может потребоваться изъятие определенных объемов почвы и размещение его на специализированных площадках для проведения мероприятий по ремедиации. Эффективное прохождение процесса восстановления почв обеспечивает применение биологических агентов и мониторинг состояния агроэкосистемы.

При этом рекультивация земель целесообразна только в случае, когда специалисты оценивают сроки возобновления хозяйственной деятельности не более чем в 15 лет. Если почвенному покрову требуется более длительный период для восстановления, то производится консервация земель. Ее суть заключается в выведении территорий из хозяйственного использования с последующим засеванием их многолетними травами или облесением.

Такой опыт есть во Франции, где после Первой мировой войны были созданы красные зоны, из которых эвакуировали людей. Площадь более 1200 км плодородной земли в районе Верденской битвы (1916 г.) была признана полностью разрушенной. Доступ к этой территории и ведение сельскохозяйственных работ было строго запрещено. Впоследствии, благодаря мерам очистки, площадь критически пораженной зоны удалось снизить до 100 км². Без антропогенного воздействия в течение десятков лет экосистема на этой территории восстанавливается, а воронки от взрывов становятся частью ландшафта. Во Вьетнаме после вывода американских войск кратеры от авиационных бомб использовали для создания водоемов и разведения рыбы. Демилитаризация зон прежних военных действий – распространенная практика в Европе. В Бельгии, Нидерландах и Дании такие зоны включены в экологический проект Natura 2000 – сети охранных участков, выступающих территориями биоразнообразия. Аналогичный путь избрала Южная Корея после войны 1950–1953 годов.

Практика консервации использовалась и в Украине после Чернобыльской катастрофы, где значительную часть земель признали природоохранными.

Здесь следует добавить, что существует еще проблема маркировки. Ведь через время место, где, например, сгорел танк может покрыться растительностью и найти этот участок, чтобы его восстановить, будет почти невозможно. Поэтому нужно разработать маркировочные маячки.

Внедрение этих подходов сегодня – личная ответственность аграриев. Но комплексное решение проблемы деградации почв возможно только при условии объединения усилий всех заинтересованных сторон – государства, бизнеса, ученых, педагогов и общественности.