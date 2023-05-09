Рекультивация деоккупированных сельхозземель: есть ли смысл проводить ее в условиях войны?

Земля Украины является природным ресурсом, подверженным негативному влиянию хозяйственной деятельности, глобальному изменению климата, а в течение более 14 месяцев - еще и последствиям полномасштабного российского вторжения. Delo.ua разбиралось, что делается в этом направлении со стороны государства, как восстанавливает сельхозземли бизнес, и стоит ли в этом вопросе ждать окончания войны.

Плодородные почвы - природное богатство Украины, которое вместе со всей экосистемой страны страдает из-за развязанной российскими захватчиками войны. Так, Государственная экологическая инспекция с начала полномасштабной войны и по начало февраля 2023 зафиксировала более 2,3 тыс. случаев ущерба окружающей среде на сумму около 1,9 трлн грн. В частности, суммарный ущерб из-за загрязнения и засорения земель составляет более 845 млрд грн , атмосферного воздуха – 998 млрд грн, водных объектов – 56 млрд грн. При этом оценить масштабы реального ущерба экосистеме страны можно будет только после окончания войны и завершения работ по разминированию.

Сельскохозяйственные земли из-за российской агрессии подверглись загрязнению минами и неразорвавшимися боеприпасами, а также прямому физическому, химическому и механическому повреждению, в результате чего большие площади нуждаются в тщательном осмотре и разминировании .

В настоящее время отсутствуют актуальные данные об общем ущербе от повреждения плодородного слоя почвы в Украине, последние подобные данные эксперты проекта KSE Institute опубликовали в июне 2022 года. В то время организация оценила стоимость обследования и разминирования пострадавших территорий в $436 млн. Физические повреждения почв вроде воронок от артобстрелов и ракетных ударов или повреждения сельхозземель гусеницами военной техники оценивались на то время в $39,6 млн. Такие повреждения в местах боевых действий потребуют дальнейших действий по восстановлению земель, таких как рекультивация и выравнивание поверхности.

Что такое рекультивация?

Согласно ст. 166 Земельного кодекса Украины, рекультивация нарушенных земель – это комплекс организационных, технических и биотехнологических мероприятий, направленных на восстановление почвенного покрова и улучшение продуктивности земель. Она осуществляется путем послойного нанесения снятой в другом месте грунтовой массы на малопродуктивные земельные участки или участки без грунтового покрова, после чего при необходимости почвы обогащаются полезными минералами для улучшения продуктивных качеств.

Таким образом, в законодательном понимании этого термина рекультивация - это работы по снятию, складированию, сохранению и нанесению грунтовой массы на нарушенные земельные участки, которые осуществляются принудительно под государственным контролем и за счет лиц, повредивших почвенный покров . На малопродуктивные земли внесение грунтовой массы производится по желанию и за счет собственников или землепользователей этих земельных участков.

После проведения рекультивации проводится обследование земельного участка и составляется акт, в котором указывается соответствие выполненных работ проекта землеустройства, фиксируются показатели агрохимического паспорта земельного участка, с которого был снят плодородный слой почвы, а также показатели агрохимического паспорта рекультивированного участка.

При этом рекультивация земель возможна только в случае, когда специалисты оценивают сроки возобновления хозяйственной деятельности не более чем в 15 лет. Если почвенному покрову требуется более длительный период на восстановление, производится консервация земель. Ее суть состоит в выводе земель из хозяйственного использования с последующим засаживание многолетними травами или облесением. В аграрной Украине со значительным показателем распаханости земель эта стратегия кажется маловероятной, но, по крайней мере, в отдельных регионах, наиболее склонных к эрозии и деградации почв, консервация необходима.

За невыполнение условий снятия, сохранения и нанесения плодородного слоя почвы и непроведение рекультивации в Украине установлена административная и уголовная ответственность. Например, незаконное завладение грунтовым покровом, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, карается штрафом в 3400-8500 грн или ограничением свободы сроком до 3 лет. Нанесенный ущерб подлежит возмещению в полном объеме и рассчитывается по установленной методике, исходя из площади участка, с которого незаконно снят плодородный слой почвы, и соответствующих коэффициентов.

Как отмечают эксперты, решить проблему возобновления украинских земель после окончания войны можно только в тесном сотрудничестве с государственными институтами. Так, первый замминистра агрополитики Тарас Высоцкий на профильной конференции оценил цифру поврежденных почв в Украине более 1 млн га. По словам чиновника, на государственном уровне уже сейчас внедряется ряд инициатив : мониторинг пашни с детальным анализом уровня загрязненности, а также пошаговый план восстановительных мер. Он также сообщил, что в 2023 году планируется законодательное утверждение проекта комплексной стратегии защиты почв.

Среди практических подходов к восстановлению почв гендиректор компании БТУ-ЦЕНТР Владислав Болоховский называет использование агросектором органических отходов, микробиологических инструментов и технологии "нулевой" обработки почв (No-till), позволяющих уменьшить пестицидную нагрузку на пашню и расход химических удобрений. Внедрение этих подходов является личной ответственностью аграриев за их собственные средства, но комплексное решение проблемы деградации почв возможно только при условии объединения усилий всех заинтересованных сторон – государства, бизнеса, ученых, педагогов и общественности.

При этом следует отметить, что сейчас, во время активной фазы боевых действий против российских захватчиков, рекультивация сельхозземель почти не происходит . Об этом изданию Delo.ua рассказали в компании Украгрорегион, занимающейся юридическим сопровождением земельных вопросов.

По ее данным, отрасль юридической помощи аграриям сейчас почти не занимается сопровождением оформления специального разрешения на снятие и перенос почвенного покрова. Это вызвано тем, что с началом войны большинство государственных программ помощи в АПК были приостановлены для экономии бюджетных средств, а осталось всего несколько базовых для отрасли. Профильные ведомства во время войны почти не занимаются вопросом рекультивации почв, и, соответственно, юридическое сопровождение таких разрешений не пользуется спросом .

Собеседник также добавил, что рекультивация поврежденных почв поставлена на паузу как со стороны государства, так и бизнеса по простой причине - обе стороны ждут победы в войне и выплату репараций со стороны РФ, помощи от международных партнеров или любой конкретики, как можно восстановить нарушенные почвы посредством внешнего финансирования.

Однако отсутствие "официальной", регламентированной государством рекультивации, вовсе не означает полного отсутствия активности по восстановлению почв со стороны бизнеса, особенно крупных агрокомпаний. Бизнес заинтересован в получении устойчивой прибыли с гектара арендованной земли на долгосрочной основе, поэтому самостоятельно выполняет необходимые работы по восстановлению своей пашни, в первую очередь посредством биотехнологических мер и внесения минеральных веществ. Для возобновления участков, поврежденных в результате военных действий, бизнес чаще всего просто "забрасывает" поврежденные места плодородным слоем почвы из уцелевших участков своего зембанка. Это не запрещено законом, поскольку государством не регламентируется перемещение плодородного слоя почвы в пределах одного земельного участка.

Что делает бизнес для восстановления почв?

Собеседники издания из крупнейших аграрных групп Украины сообщили, что сейчас не занимаются рекультивацией почв. Холдинги, пострадавшие от российского вторжения, используют преимущественно биотехнологические меры по восстановлению плодородного слоя почвы.

Например, по данным пресс-службы холдинга Agricom Group, он еще в прошлом году разминировал свои угодья и провел в 2022 году полноценную весеннюю посевную, как тогда призывал президент Украины Владимир Зеленский. После изгнания российских захватчиков агрохолдингу пришлось разминировать и очистить от остатков снарядов и воронок 90% угодий своего 7,5-тысячного зембанка в Черниговской области.

Разминирование продолжалось до августа 2022 года. Сначала специалисты Agricom Group самостоятельно расчищали поля приобретенными металлодетекторами, затем удалось привлечь военных, а на завершающем этапе проверку полей провели профессиональные саперы.

Представители холдинга объясняют, что для улучшения урожайности и поддержания плодородия вносят минеральные удобрения в расчете на запланированную урожайность. Кроме того, некоторые поля нуждаются в раскислении, поэтому ежегодно на 500-600 га полей вносится мел и дефекат, что позволяет экономить средства с учетом нынешних цен на удобрения. Также группа планирует возобновить посев сидератов для накопления органики и улучшения структуры почвы.

Как отмечают представители " Астарты " в комментарии для издания, угодья холдинга пострадали от российской агрессии менее, чем многие другие агрокомпании. К апрелю-2022 в оккупации находились 4 тыс. га зембанка компании в Черниговской области, которые удалось разминировать еще в прошлом году. Поскольку земля не получила существенных повреждений и не нуждалась в рекультивации , "Астарта" возобновила на ней ведение сельского хозяйства в обычном режиме

Также "Астарта" называет одним из ключевых подходов к восстановлению пашни технологию сокращенной обработки почвы Strip-till на 106 тыс. га своего зембанка, поскольку глубина обработки напрямую связана с деградацией почв и изменением биоразнообразия. Другим важным элементом регенеративного земледелия является использование покровных культур и сокращение использования синтетических удобрений путем внесения ингибиторов нитрификации и органических удобрений, защищающих почву от эрозии.

Холдинг HarvEast объясняет, что не комментирует тему рекультивации из-за ее нынешней неактуальности – из 127 тыс. га зембанка холдинг потерял более 90 тыс. га из-за оккупации россиянами Донецкой области в 2022 году, а не менее 12 тыс. га нуждается в разминировании. Сейчас компания налаживает хозяйственную деятельность на уцелевших сельхозкластерах в Киевской и Житомирской областях.

В свою очередь, в агрохолдинге " Кернел " объяснили, что от российского вторжения больше всего пострадали его маслоэкстракционные заводы, тогда как только 6% угодий не было засеяно в прошлом году. Стоит отметить, что руководство агропромышленной группы после начала российской полномасштабной агрессии решило продать компаниям своего мажоритария Андрея Веревского 134 тыс. га своего зембанка с соответствующей сельскохозяйственной инфраструктурой и техникой за $210 млн. Из-за соответствующих изменений в хозяйственной деятельности компания также не комментирует тему рекультивации.

Аналогичным образом, пресс-службы еще нескольких аграрных групп отметили, что работы по рекультивации у них сейчас не ведутся, и их руководство вернется к этим вопросам после завершения, как минимум, активной фазы войны.

Финансовая сторона вопроса

Общественная организация "Экодия" в своем исследовании "Влияние войны России против Украины на состояние украинских почв" приводит расчеты стоимости рекультивации и сопутствующих работ и услуг. В зависимости от необходимой для восстановления плодородного слоя почвы технологии, ее стоимость может колебаться от $150 за гектар до $1 млн за кубический метр, если речь идет о захоронении почв, содержащих особо опасные вещества. Так, для восстановления плодородного слоя почвы используются следующие технологии:

Термическая десорбция – $10-70 за 1 куб. м;

Химическое выщелочивание (промывание) – $30-300 за 1 куб. м;



Стабилизация $50-120 за 1 куб. м;



Технологии земледелия – от $100 за 1 куб. м;

Химическая экстракция – $150-500 за 1 куб. м;



Компостирование – около $200 за 1 куб. м;



Химическое окисление/восстановление – $200-500 за 1 тонну грунта.

При этом в исследовании указывается, что технология обновления грунтов выбирается отдельно в каждом конкретном случае. Для примера исследование приводит анализ загрязнения угодий Ольховской громады в Харьковской области, где в зависимости от характера повреждений даются рекомендации по оптимальной технологии восстановления почв.

Рекомендации по восстановлению угодий Ольховской общины. Источник: исследование "Экодии" https://ecoaction.org.ua/zabrudnennia-zemel-vnaslidok-rosii.html

В свою очередь, член-корреспондент Академии экономических наук Украины Анатолий Кучер приводит предварительные оценки Института почвоведения и агрохимии, согласно которым затраты на рекультивацию нарушенных в результате боевых действий почв составляют около $4,7 млрд. При этом без привлечения международной технической и финансовой поддержки восстановление почвенного покрова будет длительным. В ближайшей перспективе ожидать улучшения ситуации не приходится, особенно если учитывать факт почти полного отсутствия финансирования почвоохранных мероприятий из государственного бюджета в течение последних лет. То есть, на возможность ускоренной реабилитации поврежденных почв для Украины напрямую влияет, состоятся ли взыскание средств с страны-агрессора РФ за нанесенный ущерб.

Негативные прогнозы по успешности будущей рекультивации почв подчеркивают данные Минагрополитики, согласно которым средняя по стране цена 1 га земли составляет 77,9 тыс. грн, причем в соседних со страной-агрессором областях цены еще ниже:

Николаевская область – 18,1 тыс. грн ($490);

Черниговская область – 23,8 тыс. грн ($640);

Херсонская область – 24,6 тыс. грн ($670);

Запорожская область – 28,5 тыс. грн ($770);

Сумская область – 29,4 тыс. грн ($800);

Донецкая область – 31,8 тыс. грн ($860).

Хотя приведенная министерством статистика и может выдавать несколько заниженную по сравнению с фактическими данными картину, стоимость химического окисления и восстановления одной тонны почвы может превышать стоимость покупки 1 га пашни в Николаевской области, что подвергает сомнению большой спрос на услуги по рекультивации земли в ближайшее время.