В Германии назвали, сколько средств и времени Украине понадобится на восстановление

На восстановление Украины понадобится минимум $400 млрд в течение ближайшего десятилетия. Об этом написала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в статье для Киевского форума безопасности.

По словам дипломата, восстановление Украины уже началось, но оно потребует значительных средств в рамках международной поддержки.

"Украинское правительство совместно с ЕС и Всемирным Банком высчитало, что финансовые потребности на реконструкцию утраченного и поврежденного в настоящее время имущества составят более 400 млрд. дол. США в ближайшем десятилетии”, – написала Анка Фельдгузен.

Посол добавила, что для сохранения доверия законотворцев в странах-партнерах, которые выделят эти средства Украине, Украина должна стать образцом предотвращения коррупции.

Напомним, министерство финансов Украины проводит переговоры по получению в середине этого года $11 млрд внешнего финансирования на восстановление страны.

Министр финансов Сергей Марченко объяснил, что Украине нужны для восстановления в этом году $14 млрд.

Ранее Денис Шмигаль заявил, что определенная Всемирным банком сумма убытков от войны более чем в 400 млрд евро удвоится после деоккупации всей территории.

Напомним, Всемирный банк и другие партнеры Украины считают целесообразным оказание помощи в восстановлении государства до завершения войны.

В феврале страны "Большой семерки" заявили о намерении выделить Украине для обеспечения ее неотложных потребностей в 2023 году 39 миллиардов долларов.