"Это не об интересах армии": В Минфине прокомментировали решение Рады по возвращению доплат военным

Министр финансов Украины Сергей Марченко на фоне решения Верховной Рады о возврате доплат военным выступает за то, чтобы правительство контролировало изменения в бюджет. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Так называемый возврат выплат, это не об интересах армии, это шаги, которые делают нас более уязвимыми", - сказал чиновник.

Он отмечает, что необходимо возобновить действие 52-й статьи Бюджетного кодекса, предусматривающей определенные порядок и процедуры внесения изменений в бюджет.

"Во время войны мы не применяем сейчас эту статью, она приостановлена. Но должны ее восстановить, потому что ситуация с бюджетом должна быть под контролем, чтобы не создать риски невыполнения бюджета и, соответственно, риски для программы (МВФ, – ред.)", – высказался Марченко.

По его словам, важно, чтобы правительство контролировало любые изменения в бюджет, при сохранении права депутатов их инициировать.

"Но именно правительство, Минфин, должно понимать последствия любых решений, должны их правильно оценивать и дальше двигать. Риск принятия популистических решений, которые абсолютно не просчитаны, чрезвычайно высок", - добавил министр.

Напомним, 10 апреля Верховная Рада поддержала правку к законопроекту №8312, предусматривающую возврат доплат военным в 30 тыс. гривен. Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк отмечала, что это сделали за счет сокращения окладов членов наблюдательных советов госпредприятий до 10 минимальных зарплат – те будут получать в десятки раз меньше.

Однако глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев отмечал, что поправка предусматривает расходы бюджета на 154 млрд грн, тогда как компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим начислены всего на 2,5 млрд гривен. Поэтому фактически надбавки вернут только если найдут источник средств.

В свою очередь нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабаль зарегистрировал проект постановления, которым предлагает отменить возврат доплат. Пока решение не будет рассмотрено в зале парламента, спикер Рады не имеет права подписать законопроект.