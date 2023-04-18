Возвращение доплат военным. Включение печатного станка приведет к резкому росту курса доллара, – эксперты

Если для возвращения доплат военным власть решит допечатать деньги, то есть прибегнет к эмиссии гривны, это приведет к резкому росту курса наличного доллара с его возвращением до уровня 39-40 грн. Об этом сказал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы (ЭЭП) Олег Гетман в комментарии UBR.ua.

В свою очередь старший экономист CASE Ukraine Владимир Дубровский считает нереальным найти 150 млрд грн на доплаты военным в этом году. По его мнению, более вероятным вариантом является возвращение доплат в 30 тыс. грн только для части военных. Речь, например, о тех, кто находится недалеко от фронта, но сейчас не выполняет боевых задач.

Олег Гетман высказал подобное мнение, ведь, по его словам, таким образом расходы на доплаты можно снизить до 30-40 млрд грн. Он отметил, что такие деньги казна дополнительно получит в течение года за счет оживления экономики, детенизации и ликвидации серых схем, а также, как результат последнего, благодаря росту поступлений от акциза.

Напомним, 10 апреля Верховная Рада поддержала правку к законопроекту №8312, предусматривающую возвращение доплат военным в 30 тыс. гривен. Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк отмечала, что это сделали за счет сокращения окладов членов наблюдательных советов госпредприятий до 10 минимальных зарплат – те будут получать в десятки раз меньше.

Однако глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев отмечал, что поправка предусматривает расходы бюджета на 154 млрд грн, тогда как компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим насчитаны всего на 2,5 млрд гривен. Поэтому фактически надбавки вернут, только если найдут источник средств.

При этом нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабаль зарегистрировал проект постановления, которым предлагает отменить возвращение доплат. Его коллега по фракции Ярослав Железняк уточнял, что пока постановление не будет рассмотрено в зале парламента, спикер Рады не имеет права подписать законопроект.