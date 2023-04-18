Повернення доплат військовим. Ввімкнення друкарського верстата спричинить різке зростання курсу долара, – експерти

Якщо для повернення доплат військовим влада вирішить додрукувати гроші, тобто вдасться до емісії гривні, це призведе до різкого зростання курсу готівкового долара з його поверненням до рівня 39-40 грн. Про це сказав координатор експертних груп Економічної експертної платформи (ЕЕП) Олег Гетман у коментарі UBR.ua.

Своєю чергою старший економіст CASE Ukraine Володимир Дубровський вважає нереальним знайти 150 млрд грн на доплати військовим цього року. На його думку, більш імовірним варіантом є повернення доплат у 30 тис. грн лише для частини військових. Ідеться, наприклад, про тих, хто перебуває недалеко від фронту, але наразі не виконує бойових завдань.

Олег Гетман висловив подібну думку, адже, за його словами, таким чином витрати на доплати можна зменшити до 30-40 млрд грн. Він зазначив, що такі гроші казна додатково отримає протягом року за рахунок пожвавлення економіки, детінізації й ліквідації сірих схем, а також, як наслідок останнього, завдяки зростанню надходжень від акцизу.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада підтримала правку до законопроєкту №8312, яка передбачає повернення доплат військовим у 30 тис. гривень. Депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк зазначала, що це зробили за рахунок скорочення окладів членів наглядових рад держпідприємств до 10 мінімальних зарплат – ті отримуватимуть в десятки разів менше.

Однак голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев зауважував, що поправка передбачає видатки бюджету на 154 млрд грн, тоді як компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям нараховано лише на 2,5 млрд гривень. Тому фактично надбавки повернуть, лише якщо знайдуть джерело коштів.

При цьому нардеп від фракції "Голос" Володимир Цабаль зареєстрував проєкт постанови, яким пропонує скасувати повернення доплат. Його колега по фракції Ярослав Железняк уточнював, що поки постанова не буде розглянута в залі парламенту, спікер Ради не має права підписати законопроєкт.