В Раді запропонували скасувати рішення про повернення доплат військовим

Народний депутат Верховної Ради IX скликання (фракція "Голос") Володимир Цабаль зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови, яким пропонує скасувати повернення щомісячної доплати для військових в розмірі 30 тис грн.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Проєкт постанови №8312-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022)" зареєстрували 11 квітня.

Наразі текст документа відсутній. Автор не коментував проєкт постанови.

Автори правки до законопроєкту №8312, яка передбачала повернення виплат у 30 тисяч гривень для військових, вже назвали проєкт постанови №8312-П "черговим блокуванням повернення виплат у 30 тисяч для військових".

Народний депутат Ярослав Железняк уточнив, що поки ця постанова не буде розглянута в залі.

"Спікер не має право підписати закон. А це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради", — пояснив він.

Нагадаємо, що у січні Мінборони повідомило про зміну порядку виплат додаткової грошової винагороди для тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій. Ішлося про застосування нового підходу до виплати 30 тис та 100 тис гривень. Рішення пояснили, зокрема, оптимізацією видатків держбюджету.

Такий крок викликав обурення в суспільства: активісти, волонтери та інші громадяни закликали повернути доплати. Згодом Рада підтримала повернення виплат за рахунок скорочення до 10 мінімальних зарплат окладів членів наглядових рад держпідприємств.

Однак з'ясувалося, що цього недостатньо, тому потрібно знайти додаткові джерела фінансування.