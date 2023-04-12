Доплаты военным вернут, если будут найдены источники средств, – Гетманцев

Поправка о возвращении надбавок военным, поддержанная большинством депутатов Верховной Рады, не гарантирует проведения выплаты. Об этом заявил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в эфире "Радио Свобода".

По его словам, нардеп Дмитрий Разумков своей поправкой предложил увеличить расходы по выплатам военным без определения фактического источника, за счет чего это будет сделано.

"Он предусмотрел расходы бюджета на 154 млрд, а компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тыс. гривен он насчитывает лишь 2,5 млрд. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами. 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять", – высказался Гетманцев.

При этом депутат отметил, что доплаты вернут, если найдут, где взять деньги.

"Я хочу увидеть от него (Разумкова как автора поправки, – ред.) расчеты. И хочу увидеть от министра финансов также расчеты по выполнению этой поправки. И, если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим", – сказал Гетманцев.

Напомним, что 31 января Министерство обороны сообщило об изменении порядка выплат дополнительного денежного вознаграждения для тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий. Речь шла о применении нового подхода к выплате 30 тыс. и 100 тыс. гривен. Решение объяснили, в частности, оптимизацией расходов госбюджета.

Такой шаг вызвал возмущение общества: активисты, волонтеры и другие граждане призывали вернуть доплаты.

10 апреля Верховная Рада поддержала правку к законопроекту №8312, предусматривающую возврат доплат в 30 тыс. гривен. Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк отмечала, что это сделали за счет сокращения окладов членов наблюдательных советов госпредприятий до 10 минимальных зарплат – те будут получать в десятки раз меньше.

Позже нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабаль зарегистрировал проект постановления, которым предлагает отменить возврат доплат. Его коллега по фракции Ярослав Железняк уточнил, что пока это постановление не будет рассмотрено в зале парламента, спикер Рады не имеет права подписать законопроект. А в ближайшие недели рассмотрения не будет.