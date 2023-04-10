Возвращение доплат военным: Вениславский заявил о необходимости поиска денег для этого

Для реализации решения о возврате ежемесячной доплаты для военных в размере 30 тыс. грн необходимо найти дополнительные источники финансирования. Об этом заявил представитель президента Украины в Верховной Раде, нардеп Федор Вениславский в комментарии "Укринформу".

По его словам, сейчас очень сложно делать прогнозы по реализации этого решения парламента. Сейчас нужно дождаться подписи президента.

При этом Вениславский отметил, что возвращение доплат требует больших расходов из госбюджета.

"Было очень много дискуссий, когда мы отменяли эти выплаты. Вернуть их – это значит, что государство должно найти около 1 трлн грн в год", – сказал он.

Нардеп объяснил, что сейчас непросто найти источник таких дополнительных поступлений в бюджет.

"Мы все за то, чтобы вернуть выплаты, но нужно найти источники. Будем думать", – добавил Вениславский.

Напомним, что 31 января Министерство обороны сообщило об изменении порядка выплат дополнительного денежного вознаграждения для тыловых подразделений и военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий. Речь шла о применении нового подхода к выплате 30 тыс. и 100 тыс. гривен. Решение объяснили, в частности, оптимизацией расходов госбюджета.

Такой шаг вызвал возмущение у общества: активисты, волонтеры и другие граждане призывали вернуть доплаты.

10 апреля Верховная Рада поддержала правку к законопроекту №8312, предусматривающую возврат доплат в 30 тыс. гривен. Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк уточнила, что это сделали за счет сокращения окладов членов наблюдательных советов госпредприятий до 10 минимальных зарплат – те будут получать в десятки раз меньше.