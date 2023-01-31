Выплату дополнительного вознаграждения для военных изменят с 1 февраля: кого это касается

С 1 февраля в Украине изменится порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения для тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что размер дополнительного денежного вознаграждения военным, непосредственно участвующим в боевых действиях, не меняется. Также выплаты в размере 100 тысяч гривен сохранили для семей пленных и без вести пропавших.

"Теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач", - говорится в сообщении.

Порядок выплат меняется с 1 февраля. Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тысяч и 100 тысяч гривен.

Основанием для пересмотра этого порядка стали поручения правительства, которые касались необходимости оптимизировать расходы госбюджета, а также поручения Минэкономики по формированию единого подхода в определении порядка и условий осуществления выплат.

Отмечается, что на данный момент все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тысяч гривен. В то же время бойцы, выполняющие задачи в районах боевых действий, но не участвующие в боях с противником, получают также 30 тысяч гривен.

"В то же время, чтобы повысить уровень социальной защиты военных и членов их семей, уже с 1 февраля будут увеличены размеры ежемесячного денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) военных так, чтобы минимальный его уровень для ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы составлял не менее 20 100 гривен, также для лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейских Нацполиции - на уровне не менее 17 тысяч гривен", - добавили в Минобороны.

Напомним, ранее Кабинет министров одобрил новый порядок бронирования военнообязанных и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, сотрудники которых будут подлежать бронированию.