Рада вернула доплаты военным в 30 тыс грн: где взяли деньги

Верховная Рада Украины во время заседания 10 апреля поддержала 277 голосами "за" правку к законопроекту № 8312, которая предусматривает возврат выплат в 30 тысяч гривен для военных.

Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Дмитрий Разумков.

277 депутатов поддержали возврат доплат военным, 1 – против. Фото: Telegram Алексея Гончаренко

Принятые Радой изменения в законодательство предусматривают возврат выплат в 30 тыс грн военным, службе гражданской защиты, полицейским за счет ограничения зарплат топ-чиновникам.

"Возвращение 30 тысяч, в первую очередь, демонстрирует уважение наших защитников, которые сегодня приближают победу Украины. Надеюсь, что председатель Верховной Рады, а затем и Президент как можно быстрее подпишут этот закон и он вступит в силу", - прокомментировал Разумков, фракция которого инициировала изменения в закон.

Доплаты будут действовать до конца периода военного положения. Гончаренко уточнил, что доплаты были возвращены также работникам ГСЧС.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк уточнила, что выплаты вернули за счет сокращения до 10 минимальных зарплат окладов членов наблюдательных советов госпредприятий.

"Теперь они будут получать в десятки раз меньше. По тексту закона, принятому в Верховной Раде, экономия этих средств направится на доплаты военным по 30 тысяч гривен. Но этих средств на всех военных не хватит, ведь до конца года на возврат таких доплат нужно около 120 миллиардов гривен", - рассказала Василевская-Смаглюк.

Напомним, что 31 января Министерство обороны сообщило об изменении порядка выплат дополнительного денежного вознаграждения для тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий. Речь шла о применении нового подхода к выплате 30 тысяч и 100 тысяч гривен. Решения объяснили, в частности, оптимизацией расходов госбюджета.

Такое решение вызвало возмущение у общества. Активисты, волонтеры и другие граждане призвали вернуть доплаты.