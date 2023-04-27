"Це не про інтереси армії": У Мінфіні прокоментували рішення Ради щодо повернення доплат військовим

Міністр фінансів України Сергій Марченко на тлі рішення Верховної Ради про повернення доплат військовим виступає за те, щоб уряд контролював зміни до бюджету. Про це він заявив в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

"Так зване повернення виплат, це не про інтереси армії, це кроки які роблять нас більш вразливими", – сказав урядовець.

Він зазначає, що необхідно відновити дію 52-ї статті Бюджетного кодексу, яка передбачає певні порядок і процедури внесення змін до бюджету.

"Під час війни ми не застосовуємо зараз цю статтю, вона призупинена. Але маємо її відновити, тому що ситуація з бюджетом повинна бути під контролем, щоб не створити ризики невиконання бюджету і, відповідно, ризики для програми (МВФ, – ред.)", – висловився Марченко.

За його словами, важливо, щоб уряд контролював будь-які зміни до бюджету, при збереженні права депутатів їх ініціювати.

"Але саме уряд, Мінфін, мають розуміти наслідки будь-яких рішень, мають їх правильно оцінювати і далі рухати. Ризик прийняття популістичних рішень, які є абсолютно не прорахованими, є надзвичайно високим", – додав міністр.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада підтримала правку до законопроєкту №8312, яка передбачає повернення доплат військовим у 30 тис. гривень. Депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк зазначала, що це зробили за рахунок скорочення окладів членів наглядових рад держпідприємств до 10 мінімальних зарплат – ті отримуватимуть в десятки разів менше.

Однак голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев зауважував, що поправка передбачає видатки бюджету на 154 млрд грн, тоді як компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям нараховано лише на 2,5 млрд гривень. Тому фактично надбавки повернуть, лише якщо знайдуть джерело коштів.

Своєю чергою нардеп від фракції "Голос" Володимир Цабаль зареєстрував проєкт постанови, яким пропонує скасувати повернення доплат. Поки постанова не буде розглянута в залі парламенту, спікер Ради не має права підписати законопроєкт.