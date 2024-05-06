Рада хоче встановити ставку ПДВ для агроекспорту у 14%: аграрії закликали цього не робити

Верховна Рада України може встановити ставку ПДВ у 14% на експорт всіх видів агропродукції, окрім олії, горіхів та меду. Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) виступила проти відповідної правки до законопроєкту №10168-2.

Про це йдеться в повідомленні ВАР у Facebook.

Там зазначають, що відповідна правка №32 про ПДВ у 14% була підтримана податковим комітетом ВРУ під час підготовки законопроєкту до другого читання.

"Ці норми серйозно погіршать умови діяльності аграрного сектору, спричинять зниження закупівельних цін на агропродукцію та конкурентоспроможності наших агровиробників на міжнародному ринку. А дискримінаційна правка у вигляді збереження 0% ставки ПДВ для експорту олії порушує принцип рівності на ринку", - зауважують аграрії.

Вони вважають, що це є фактично нові "соєві правки", які не мають логічного пояснення, окрім бажання створити привілеї виробникам олії та горіхів.

"Задекларовано, що введення оподаткування експорту ПДВ за ставкою 14% необхідно для боротьби з неповерненням валютної виручки. Бо лише після повернення валюти, експортери зможуть змінити ставку на 0% та відшкодувати ПДВ. Але проблеми з неповерненням валютної виручки є і при експорті олії та горіхів", - кажуть у ВАР.

За словами аграріїв, даних про те, що їх менше, ніж при експорті іншої аграрної продукції, немає.

У ВАР також заявляють, що запровадження оподаткування експорту 14% ПДВ є невиправданим заходом та надмірним тягарем для аграріїв. Бо вже передбачена законопроєктом перевірка СМКОР кожної експортної накладної гарантує блокування експорту тіньового зерна, а легальні експортери і так повертають валютну виручку.

"Якщо ідею зі встановленням 14% ПДВ розглядати, як додатковий засіб для боротьби з чорним експортом, то вона повинна або поширюватися на весь аграрний експорт включно з олією, або застосовуватись лише до тих експортерів, у кого є неповернення валютної виручки, як це було раніше передбачено законопроєктом до внесення правки №32", - підсумували у Всеукраїнській аграрній раді.

Тож ВАР звернулася до Верховної Ради України і закликала народних депутатів не підтримувати правку №32, яка встановлює 14% ставку ПДВ на експорт агропродукції.

Агроспільнота незадоволена змінами процедури адміністрування експорту

Нагадаємо, аграрії вже виступали проти законопроєктів, які ускладнюють механізм експорту агропродукції, містять очевидні недоліки та не враховують застереження і пропозиції агроспільноти. Йшлося про законопроєкти № 10168-2 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів" та № 10169-2 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів".

У асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" зауважували, що зазначені проєкти законів не враховують застереження і пропозиції агроспільноти та містять очевидні недоліки.

Також повідомлялося, що Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулась до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із проханням не створювати ручне регулювання агросектору.

Там зазначали, що заходи контролю того чи іншого напрямку в країні мають бути відповідними ознакам ризикованості конкретної трансакції. Крім того, у ЄБА застерегли, що законопроєкти №10168-2 та №10169-2 можуть створити корупційні ризики.

Фото: ua.depositphotos.com