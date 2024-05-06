Рада хочет установить ставку НДС для агроэкспорта в 14%: аграрии призвали этого не делать

Верховная Рада Украины может установить ставку НДС в 14% на экспорт всех видов агропродукции, кроме растительного масла, орехов и меда. Всеукраинский аграрный совет (ВАС) выступил против соответствующей правки к законопроекту №10168-2.

Об этом говорится в сообщении ВАС в Facebook.

Там отмечают, что соответствующая правка №32 о НДС в 14% была поддержана налоговым комитетом ВРУ при подготовке законопроекта ко второму чтению.

"Эти нормы серьезно ухудшат условия деятельности аграрного сектора, повлекут за собой снижение закупочных цен на агропродукцию и конкурентоспособности наших агропроизводителей на международном рынке. А дискриминационная правка в виде сохранения 0% ставки НДС для экспорта масла нарушает принцип равенства на рынке", - отмечают аграрии.

Они считают, что это фактически новые "соевые правки", не имеющие логического объяснения, кроме желания создать привилегии производителям масла и орехов.

"Задекларировано, что введение налогообложения экспорта НДС по ставке 14% необходимо для борьбы с невозвратом валютной выручки. Потому что только после возврата валюты экспортеры смогут изменить ставку на 0% и возместить НДС. Но проблемы с невозвратом валютной выручки есть и при экспорте масла и орехов ", – говорят в ВАС.

По словам аграриев, данных о том, что их меньше, чем при экспорте другой аграрной продукции, нет.

В ВАС также заявляют, что введение налогообложения экспорта 14% НДС является неоправданной мерой и чрезмерным бременем для аграриев. Ибо уже предусмотренная законопроектом проверка СМКОР каждой экспортной накладной гарантирует блокировку экспорта теневого зерна, а легальные экспортеры и так возвращают валютную выручку.

"Если идею с установлением 14% НДС рассматривать как дополнительное средство для борьбы с черным экспортом, то она должна либо распространяться на весь аграрный экспорт, включая масло, либо применяться только к тем экспортерам, у кого есть невозврат валютной выручки, как это было раньше предусмотрено законопроектом до внесения правки №32", - подытожили во Всеукраинском аграрном совете.

Поэтому ВАС обратился к Верховной Раде Украины и призвал народных депутатов не поддерживать правку №32, устанавливающую 14% ставку НДС на экспорт агропродукции.

Агросообщество недовольно изменениями процедуры администрирования экспорта

Напомним, аграрии уже выступали против законопроектов, которые усложняют механизм экспорта агропродукции, содержат очевидные недостатки и не учитывают оговорки и предложения агросообщества. Речь шла о законопроектах № 10168-2 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов Украины по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров" и № 10169-2 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров".

В ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" отмечали, что указанные проекты законов не учитывают оговорки и предложения агросообщества и содержат очевидные недостатки.

Также сообщалось, что Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обратилась к главе Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не создавать ручное регулирование агросектора.

Там отмечали, что меры контроля того или иного направления в стране должны соответствовать признакам рискованности конкретной трансакции. Кроме того, в ЕБА предупредили, что законопроекты №10168-2 и №10169-2 могут создать коррупционные риски.

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