Украина планирует экспортировать все остатки зерна до конца мая, что повлечет за собой рост цен - УЗА

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на конференции Black Sea Grain рассказал, что до конца мая Украина планирует экспортировать почти все остатки зерна урожая 2023 года. Он прогнозирует, что это приведет к росту цен на зерно на внутреннем и мировом рынках.

Об этом пишет издание " Инетерфакс-Украина ".

"Наш прогноз, что цена немного увеличится. Мы увидим сейчас на конец сезона, что цена немного пойдет вверх, потому что Украина к концу мая уже сможет экспортировать почти все свои остатки. Июнь у нас пройдет почти без ничего. Цена в мире пойдет немного вверх. В Европе урожайность будет меньше. Цены будут немного лучше для наших сельхозпроизводителей", - сказал он.

Тем не менее, он оптимистично настроен по улучшению логистики, в частности, работы портов Большой Одессы, что поможет украинским аграриям в 2025 году сосредоточиться на выращивании прибыльных культур и расширении производства во всех секторах агропромышленного комплекса.

Однако Горбачев отметил, что в сезоне-2024 возможны сложности из-за противодействия Франции и Польши доступа украинского зерна на европейский рынок, включая возможное введение законодательных и санитарных ограничений.

В то же время Горбачев считает, что это побуждает украинский аграрный бизнес искать новые рынки сбыта.

"Логично, что мы их найдем. Будет ли это Африка, будут ли дополнительные объемы в Азию, но все равно все зерно продадим. Где-то снова будет конкуренция, где-то придется в чем-то уступить или что-то достроить. (...) Мы в следующем году будем еще сильнее, потому что нам это необходимо", – резюмировал президент УЗА и заверил в высокой адаптивности украинского аграрного бизнеса.

Нынешний урожай будет меньше

Заметим, по предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн. тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Прогнозируется, что в этом году аграрии смогут собрать зерновых в следующих объемах: пшеницы – 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя – 4,9 млн тонн (в 2023 г. – 5,7 млн тонн) и кукурузы – 26,7 млн тонн (было 30,5 млн тонн).

Напомним, ранее в УЗА также дали прогноз по урожаю 2024 года. Там ожидают, что урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн. тонн – это будет обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

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