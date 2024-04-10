Украинская пшеница выросла в цене из-за повышения спроса на мировом рынке

Украинская пшеница начала расти в цене на мировом рынке из-за высокого спроса, поскольку в апреле уже экспортировано 541 тыс. тонн пшеницы. Эксперты прогнозируют, что цены на украинскую пшеницу возрастут до конца недели еще на $2-3 за тонну.

Об этом во время брифинга сообщили аналитики кооператива ПУСК, пишет Всеукраинский Аграрный Совет.

Часть продукции, которую удалось вывезти в марте, будет отправлена из Украины в этом месяце. Поэтому в апреле ожидается рекордный уровень экспорта в 3 млн. тонн, благодаря реализации мартовских контрактов.

Увеличение спроса на украинское зерно поддерживается прогнозами по снижению производства пшеницы в ЕС, США и самой Украине. В прошлом году у Украины были большие запасы, которые пока не превышают 1 млн тонн из-за возобновления работы портов. В то же время посевные площади под пшеницу сокращаются, так что ожидается меньший урожай.

Согласно прогнозу экспертов, условные цены на пшеницу на базисе СРТ к концу недели составят около $175 за тонну в дунайских портах, $170 за тонну – в глубоководных портах, $198-203 за тонну – на базисе DAP Констанца.

Хотя на украинском рынке на прошлой неделе наблюдалось снижение цен, сейчас рынок оживляется. Однако российская пшеница, которая является основным конкурентом, подорожала на $8-10 за тонну.

По ожиданиям аналитиков, высокая активность импортеров и дальше будет поддерживать рост цен на украинский зерновой рынок.

Украина установила рекорд по экспорту пшеницы

Добавим, что в феврале текущего года Украина достигла исторического максимума в экспорте пшеницы, отправив за границу более 2,5 миллионов тонн на сумму $439,7 миллионов. Этот показатель стал рекордным для февраля и является самым большим месячным объемом экспорта с октября 2021 года.

Самыми активными покупателями украинской пшеницы в феврале оказались Испания, Египет и Пакистан. Испания импортировала 707,7 тысячи тонн, что составляет 28% от всех поставок, Египет – 281,4 тысячи тонн (11%), а Пакистан – 256,2 тысячи тонн (10%). При этом объемы импорта Египта в феврале выросли в 2,6 раза по сравнению с январем, Испания увеличила закупки на 11%, а Пакистан – на 7%.

Отметим, что в феврале 2024 года удалось экспортировать 8 млн тонн агропродукции, что на 3,4% больше аналогичного показателя в предыдущем месяце.