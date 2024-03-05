В феврале Украина установила рекорд по экспорту пшеницы

В феврале текущего года Украина достигла исторического максимума в экспорте пшеницы, отправив за границу более 2,5 миллиона тонн на сумму $439,7 миллиона. Этот показатель стал рекордным для февраля и является самым большим месячным объемом экспорта с октября 2021 года.

Об этом пишет АПК-Информ.

Самыми активными покупателями украинской пшеницы в феврале оказались Испания, Египет и Пакистан. Испания импортировала 707,7 тысячи тонн, что составляет 28% от всех поставок, Египет – 281,4 тысячи тонн (11%), а Пакистан – 256,2 тысячи тонн (10%). При этом объемы импорта Египта в феврале выросли в 2,6 раза по сравнению с январем, Испания увеличила закупки на 11%, а Пакистан – на 7%.

За первые 8 месяцев текущего маркетингового сезона из Украины было экспортировано почти 11,8 миллиона тонн пшеницы, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Эксперты по АПК-Информу прогнозируют, что к концу 2023/24 маркетингового года общий объем экспорта пшеницы может достигнуть 14,3 миллионов тонн. Таким образом, за период июль-февраль уже выполнено почти 83% прогнозируемого экспортного потенциала.

В феврале Украина экспортировала 8,0 млн т агропродукции

Отметим, что в феврале 2024 года Украине удалось экспортировать 8 млн. тонн агропродукции, что на 3,4% больше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Но из-за протестов польских фермеров не вся продукция успела физически пересечь границу и определенное количество транспорта еще стоит в очередях на выезд.

В январе текущего года основная часть экспорта агропродукции, а именно 6,7 миллионов тонн, была произведена благодаря морским перевозкам. В то же время транзит через территорию Польши составил лишь 0,37 миллиона тонн, что составляет около 5% от общего объема экспорта.

При этом из-за блокирования границы польскими фермерами Украина вынуждена была нарастить экспорт временным морским коридором. В феврале было экспортировано рекордные 8 млн тонн грузов .

Несмотря на войну, Украина остается одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности. С начала работы украинского временного коридора почти 28 млн. тонн грузов получили 42 страны, из которых 19 млн. тонн – это зерновые и масличные.

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