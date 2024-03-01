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Транспорт
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"Укрзализныця" установила новый рекорд по перевозке грузов

"Укрзализныця" установила новый рекорд по перевозке грузов
"Укрзализныця" установила новый рекорд по перевозке грузов. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

В феврале 2024 года "Укрзализныця" установила новый рекорд по перевозке грузов, достигнув показателя в 14,5 млн тонн из-за различных видов сообщений. Это показатель стал лучшим результатом с начала полномасштабной войны, показав рост на 30% по сравнению с февралем 2023 года и превысив на 3% рекорд предыдущего месяца.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Согласно сообщению, экспорт грузов в феврале вырос на 53% по сравнению с прошлым годом. В частности, через припортовые станции было перевезено 5,2 млн тонн грузов, а через западные пограничные переходы – 2,6 млн тонн.

При этом из всех грузов 3,3 млн тонн (22,7%) приходится на зерновые культуры. Из них – 2,8 тонн было перевезено через портовые станции, а 537 тыс. тонн – через западные пограничные переходы.

Внутренние перевозки также показали рост, достигнув более 5,8 млн. тонн, что на 6% больше, чем в феврале прошлого года. Импорт увеличился на 65%, составив 872,4 тыс. тонн.

"В феврале перевезли рекордное количество грузов с начала полномасштабного вторжения. Все 100% заявок, которые мы получили на грузоперевозки, были реализованы, груз доставлен вовремя. Еще раз свою эффективность доказал украинский морской коридор, и как результат — на экспорт перевезли почти 7,8 млн тонн грузов, из них 3,3 млн тонн - это зерно", - рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Добавим, что в январе 2024 года "Укрзализныця" установила рекорд, перевозя 3,93 миллиона тонн зерновых грузов. Это стало самым высоким результатом за последние два года и с момента начала полномасштабного вторжения. Лучшие показатели УЗ продемонстрировала только в ноябре 2021 и январе 2022 года.

Также в течение прошлого года " Укрзализныця" увеличила объем контейнерных перевозок на 12% до 102 тыс. контейнеров, а объем перевозок в двадцатифутовом эквиваленте вышел на уровень 2022 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко