В этом году "Укрзализныця" установила рекорд грузовых перевозок за время войны

В 2023 году "Укрзализныця" установила рекорд объемов грузовых перевозок, достигнув отметки в 14 млн тонн в ноябре, что является абсолютным рекордом с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Важным нашим достижением в этом году является наращивание объемов грузовых перевозок. Наивысшей точки мы достигли в ноябре - 14 млн тонн. Это абсолютный рекорд с начала широкомасштабного вторжения. В частности, большая часть этих объемов пошла именно на экспорт", - сказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Учитывая это, "Укрзализныця" надеется получить 7 миллиардов чистой прибыли за 2023 год.

Лященко рассказал, что, кроме перевезенных рекордных 14 миллионов тонн, "Укрзализныця" также инвестировала в развитие и восстановление инфраструктуры, реконструировала 273 км пути, обновила локомотивный парк и строит специальный подвижной состав для контейнерных перевозок.

Кроме того, проведено восстановление инженерных сооружений и энергетической инфраструктуры, в том числе восстановлено 28 тяговых подстанций.

Отмечается, что в следующем году "Укрзализныця" планирует:

разработать стратегию компании на 2025-2030 годы, привлекая иностранных консультантов;

оптимизировать закупки и расходы,

повысить эффективность закупок и расходов;

увеличить объемы грузоперевозок и максимально использовать украинский морской коридор.

Напомним, "Укрзализныця" заказала у Крюковского вагоностроительного завода 22 новых пассажирских вагона на 980,45 млн грн, которые должны быть поставлены до 30 июня 2026 года. Этот тендер на закупку вагонов уже стал вторым за последние два месяца. В октябре стало известно, что перевозчик получит 44 вагона за 1,95 млрд грн. Как и в случае с новым заказом, финансирование выделяется из государственного бюджета.