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Вагоны на миллиард гривен. "Укрзализныця" подписала еще один контракт с Крюковским вагоностроительным заводом
"Укрзализныця" заказала у Крюковского вагоностроительного завода 22 новых пассажирских вагона на 980,45 млн грн, которые должны быть поставлены до 30 июня 2026 года. Об этом свидетельствует информация на сайте Prozorro, передает "Интерфакс-Украина".
Речь идет о таких вагонах:
- 11 купейных (44 млн грн за штуку);
- трех СВ (43,1 млн грн);
- семи плацкартных (45,5 млн грн);
- одном вагон, приспособленном для перевозки пассажиров с инвалидностью, с купе начальника поезда (47 млн грн).
Вагоны должны быть оборудованы:
- кондиционерами;
- вакуумными туалетами;
- пеленальными столиками;
- управляемым освещением;
- розетками и USB-портами;
- кофемашинами;
- системами видеонаблюдения.
В купейных вагонах и вагонах СВ предусмотрена система сигнализации и кнопка блокировки дверей.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Крюковский вагоностроительный завод стал единственным участником тендера. Условия расчета предусматривают предоплату в размере 65% (637,293 млн грн.) в течение 14 рабочих дней с даты выставления счета, а также послеоплату 35% в течение 30 календарных дней с даты поставки товара.
"Укрзализныця": тендеры на новые вагоны
Тендер на закупку вагонов, который сейчас завершила "Укрзализныця", стал уже вторым за последние два месяца. В октябре стало известно, что перевозчик получит 44 вагона за 1,95 млрд грн. Как и в случае с новым заказом, финансирование выделяется из государственного бюджета.
Победителем тендера также стал Крюковский вагоностроительный завод.
В рамках этого договора будут изготовлены 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, девять плацкартных вагонов и три вагона, предназначенных для перевозки пассажиров с инвалидностью.
Вагоны для людей с инвалидностью будут иметь подъемные платформы для посадки пассажиров на колесном кресле.