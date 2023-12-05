Вагоны на миллиард гривен. "Укрзализныця" подписала еще один контракт с Крюковским вагоностроительным заводом

"Укрзализныця" заказала у Крюковского вагоностроительного завода 22 новых пассажирских вагона на 980,45 млн грн, которые должны быть поставлены до 30 июня 2026 года. Об этом свидетельствует информация на сайте Prozorro, передает "Интерфакс-Украина".

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Речь идет о таких вагонах:

11 купейных (44 млн грн за штуку);

трех СВ (43,1 млн грн);

семи плацкартных (45,5 млн грн);

одном вагон, приспособленном для перевозки пассажиров с инвалидностью, с купе начальника поезда (47 млн грн).

Вагоны должны быть оборудованы:

кондиционерами;

вакуумными туалетами;

пеленальными столиками;

управляемым освещением;

розетками и USB-портами;

кофемашинами;

системами видеонаблюдения.

В купейных вагонах и вагонах СВ предусмотрена система сигнализации и кнопка блокировки дверей.

Крюковский вагоностроительный завод стал единственным участником тендера. Условия расчета предусматривают предоплату в размере 65% (637,293 млн грн.) в течение 14 рабочих дней с даты выставления счета, а также послеоплату 35% в течение 30 календарных дней с даты поставки товара.

"Укрзализныця": тендеры на новые вагоны

Тендер на закупку вагонов, который сейчас завершила "Укрзализныця", стал уже вторым за последние два месяца. В октябре стало известно, что перевозчик получит 44 вагона за 1,95 млрд грн. Как и в случае с новым заказом, финансирование выделяется из государственного бюджета.

Победителем тендера также стал Крюковский вагоностроительный завод.

В рамках этого договора будут изготовлены 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, девять плацкартных вагонов и три вагона, предназначенных для перевозки пассажиров с инвалидностью.

Вагоны для людей с инвалидностью будут иметь подъемные платформы для посадки пассажиров на колесном кресле.