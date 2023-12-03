"Укрзализныця" анонсировала запуск "Лыжного экспресса": когда можно приобрести билеты

"Укрзализныця" возобновляет рейсы скоростного поезда Интерсити+ №743 сообщением Киев — Славское, известное как "Лыжный экспресс".

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Поезд начнет курсировать с 21 декабря, но билеты доступны в продаже с 3 декабря.

В "Укрзализныце" сообщают, что рейсы будут отправляться из Киева в 6:11 и будут прибывать на станцию Славское в 14:00.

В обратном направлении со станции Славское поезд будет отправляться в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.

Напомним, "Укрзализныця" объявила о внедрении нового графика движения поездов на 2024 год, в рамках которого предусмотрено 14 новых рейсов, в том числе 11 внутренних и 3 международных сообщения. Кроме того, планируется улучшение 19 рейсов как в Украине, так и за рубежом.

В новом графике поездов "Укрзализныця" сделает несколько улучшений в маршрутах и графиках движения, в частности, ежедневности определенных популярных поездов. К этой категории относятся такие успешные маршруты, как №5/6 Запорожья – Ясиня, №40/39 Запорожье – Солотвино, а также поезд Луцк – Ужгород, получивший новый номер 368/367.

Также со следующего года УЗ запустит новые маршруты в Карпаты: "Сумы - Рахов", "Луцк - Рахов", "Киев - Мукачево" и "Кривой Рог - Ясиня".