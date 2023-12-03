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"Укрзализныця" анонсировала запуск "Лыжного экспресса": когда можно приобрести билеты
"Укрзализныця" возобновляет рейсы скоростного поезда Интерсити+ №743 сообщением Киев — Славское, известное как "Лыжный экспресс".
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Поезд начнет курсировать с 21 декабря, но билеты доступны в продаже с 3 декабря.
В "Укрзализныце" сообщают, что рейсы будут отправляться из Киева в 6:11 и будут прибывать на станцию Славское в 14:00.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В обратном направлении со станции Славское поезд будет отправляться в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.
Напомним, "Укрзализныця" объявила о внедрении нового графика движения поездов на 2024 год, в рамках которого предусмотрено 14 новых рейсов, в том числе 11 внутренних и 3 международных сообщения. Кроме того, планируется улучшение 19 рейсов как в Украине, так и за рубежом.
В новом графике поездов "Укрзализныця" сделает несколько улучшений в маршрутах и графиках движения, в частности, ежедневности определенных популярных поездов. К этой категории относятся такие успешные маршруты, как №5/6 Запорожья – Ясиня, №40/39 Запорожье – Солотвино, а также поезд Луцк – Ужгород, получивший новый номер 368/367.
Также со следующего года УЗ запустит новые маршруты в Карпаты: "Сумы - Рахов", "Луцк - Рахов", "Киев - Мукачево" и "Кривой Рог - Ясиня".