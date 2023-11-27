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Из Закарпатья будет курсировать новый поезд в Будапешт и Вену
С 10 декабря начнет курсирование новый прямой поезд №143/146 Вена – Чоп – Вена. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
При этом рейс, который будет курсировать через Будапешт, подвяжут к пересадке на группу спальных вагонов из Киева (через Львов). Также сообщение станет удобным и для пассажиров рейса №367/368 Луцк – Ровно – Чоп – Ужгород.
Путешествие по Украине (из Киева, Ровно, Луцка или Львова в Чоп) будет осуществляться ночью в спальных вагонах "Укрзализныци", а дневной сегмент (Чоп – Будапешт – Вена) – в современных сидячих вагонах 1-го или 2-го класса венгерской железной дороги.
Вена – Чоп – Вена: график движения
Из Киева ежедневно в 16:38 будет отправляться поезд под №745 (из Луцка в 17:45, из Ровно в 19:02 под №368). Во Львове он будет стоять с 23:31 до 00:23, прибытие в Чоп – в 06:20.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На вокзале станции Чоп пассажиры будут проходить таможенный контроль и пересаживаться в поезд №146 Чоп – Вена. Он будет отправляться с Чопа ежедневно в 08:23, останавливаться на станции Будапешт-Келете в течение 14:20 - 14:40 и прибывать на главный вокзал Вены в 17:20.
Путь в обратном направлении будет начинаться с рейса №143 Вена – Чоп, который будет отправляться из столицы Австрии в 10:42, находиться на станции Будапешт-Келете в 13:19 – 13:40, а в Чоп приедет в 20:59.
После прохождения таможенных операций на вокзале Чопа пассажиры пересядут в поезд №367, который будет отправляться со станции ежедневно в 23:24 (посадка с 22:50). Остановка во Львове продлится с 05:18 до 06:20. Поезд прибывает в Ровно в 09:51, в Луцк – в 11:30, в Киев – в 13:12.
В "Укрзализныце" отметили, что пассажирам не стоит волноваться за стыковку в Чопе из-за возможных опозданий, поскольку пересадка согласована и поезд будет всегда ждать всех пассажиров.
Поезд в Вену: цена билета
Билет из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) обойдется в около 2500 грн. Это почти на 1000 грн дешевле прямого сообщения Киев – Вена вагонами класса "риц".
Приобрести билет на внутриукраинский сегмент можно в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.
Проездные документы на сегмент Вена – Чоп – Вена доступны только в международных кассах "Укрзализныци" или Австрии. Однако продажу этих билетов онлайн планируют запустить в ближайшие недели.