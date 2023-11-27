- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Із Закарпаття курсуватиме новий поїзд до Будапешта та Відня
Із 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд №143/146 Відень – Чоп – Відень. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
При цьому рейс, який курсуватиме через Будапешт, "підвʼяжуть" до пересадки на групу спальних вагонів із Києва (через Львів). Також сполучення стане зручним і для пасажирів рейсу №367/368 Луцьк – Рівне – Чоп – Ужгород.
Подорож по Україні (з Києва, Рівного, Луцька чи Львова до Чопа) здійснюватиметься вночі у спальних вагонах "Укрзалізниці", а денний сегмент (Чоп – Будапешт – Відень) – у сучасних сидячих вагонах 1-го або 2-го класу угорської залізниці.
Відень – Чоп – Відень: графік руху
Із Києва щодня о 16:38 вирушатиме поїзд під №745 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під №368). У Львові він стоятиме з 23:31 до 00:23, прибуття в Чоп – о 06:20.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
На вокзалі станції Чоп пасажири проходитимуть митний контроль та пересідатимуть у поїзд №146 Чоп – Відень. Він відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23, буде на станції Будапешт-Келеті протягом 14:20 – 14:40 й прибуватиме до головного вокзалу Відня о 17:20.
Шлях у зворотньому напрямку починатиметься з рейсу №143 Відень – Чоп, який вирушатиме зі столиці Австрії о 10:42, перебуватиме на станції Будапешт-Келеті о 13:19 - 13:40, а в Чоп приїде о 20:59.
Після проходження митних операцій на вокзалі Чопа пасажири пересідатимуть у поїзд №367, що відправлятиметься зі станції щодня о 23:24 (посадка з 22:50). Зупинка у Львові триватиме з 05:18 до 06:20. Поїзд прибуватиме в Рівне о 09:51, в Луцьк – о 11:30, в Київ – о 13:12.
В "Укрзалізниці" зауважили, що пасажирам не варто хвилюватися за стиковку в Чопі через можливі спізнення, оскільки пересадка узгоджена й поїзд завжди чекатиме всіх пасажирів.
Поїзд у Відень: ціна квитка
Квиток із Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) обійдеться в близько 2500 грн. Це майже на 1000 грн дешевше за пряме сполучення Київ – Відень вагонами класу "ріц".
Придбати квиток на внутрішньоукраїнський сегмент можна в застосунку "Укрзалізниці", чатботах, на сайті та в касах вокзалів.
Проїзні документи на сегмент Відень – Чоп – Відень доступні лише в міжнародних касах "Укрзалізниці" або Австрії. Однак продаж цих квитків онлайн планують запустити найближчими тижнями.