Наступного року "Укрзалізниця" запустить 14 нових пасажирських маршрутів

"Укрзалізниця" оголосила про впровадження нового графіку руху поїздів на 2024 рік, в рамках якого передбачено 14 нових рейсів, зокрема 11 внутрішніх та 3 міжнародні сполучення. Крім цього, планується покращення 19 рейсів як в Україні, так і за кордоном.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Згідно з повідомленням, новий графік руху розроблено з урахуванням відгуків пасажирів. Зокрема, понад 7000 користувачів мобільного застосунку УЗ висловили свої пропозиції, і нововведення зосереджено на покращенні міжнародних та гірських маршрутів.

Акцент було зроблено на вдосконаленні міжнародних та гірських маршрутів, які є особливо популярними серед організованих груп дітей на оздоровленні та військовослужбовців у відпустках.

У новому графіку поїздів "Укрзалізниця" зробить кілька покращень у маршрутах та графіках руху, зокрема щоденності певних популярних поїздів. До цієї категорії належать такі успішні маршрути, як №5/6 Запоріжжя — Ясіня, №40/39 Запоріжжя — Солотвино, а також поїзд Луцьк — Ужгород, який отримав новий номер 368/367.

Крім того, маршрут поїзда №357/358 Київ — Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, що визначається як стартова точка для популярних рейсів в гори.

На міжнародному напрямку " Укрзалізниця" вводить новий поїзд №119/120 Дніпро — Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави. Також планується розвивати сполучення через Чоп за допомогою нових рейсів "Чоп — Відень" та "Чоп — Прага".

Що стосується внутрішніх рейсів, то тук заплановано відкриття таких маршрутів як: "Одеса - Запоріжжя", "Київ - Львів", "Ужгород - Чернівці", "Кременчук - Чернівці", "Запоріжжя - Чернівці" та запуск поїзда категорії Інтерсіті за маршрутом "Київ - Тернопіль".

Також з наступного року УЗ запустить нові маршрути до Карпат: "Суми – Рахів", "Луцьк - Рахів", "Київ - Мукачево"та "Кривий Ріг - Ясіня".

Нагадаємо, 15 жовтня "Укрзалізниця" запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Данним маршрутом потяги не курсували 18 років. Маршрут організовано через станцію Рава-Руська. Пізніше “Укрзалізниця” подовжила цей маршрут до Чернівців.