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"Укрзалізниця" планує закупити ще 22 пасажирські вагони
"Укрзалізниця" оголошує новий тендер, в рамках якого планується закупити до 22 нових пасажирських вагонів, включаючи 11 купейних, 3 вагони СВ, 7 плацкартних, а також спеціальний вагон для перевезення пасажирів з інвалідністю.
Про це повідомили у пресслужбі УЗ
Нові вагони будуть оснащені:
- Кондиціонерами;
- Вакуумними туалетами;
- Сповивальними столиками;
- Якісним керованим освітленням;
- Розетками та USB-портами;
- Кавомашинами;
- Системою відеоспостереження;
Окрім цього, у купейних вагонах та вагонах СВ буде встановлена система сигналізації та кнопка блокування дверей, які підвищить безпеку песпжтрів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У вагоні для перевезення пасажирів з інвалідністю будуть підіймальні платформи для зручної посадки пасажирів.
Остаточна кількість закупленого рухомого складу буде визначена після підтвердження можливостей та розмірів фінансування програми оновлення рухомого складу з державного бюджету.
Нагадаємо, місяць тому "Укрзалізниця" успішно завершила тендер та підписала договір з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 нових вагонів впродовж двох років. Вартість нових вагонів становить 1,95 млрд грн, а фінансування надійде з державного бюджету.