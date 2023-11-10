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Категорія
Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" планує закупити ще 22 пасажирські вагони

"Укрзалізниця" планує закупити ще 22 пасажирські вагони
"Укрзалізниця" планує закупити ще 22 пасажирські вагони. Фото: пресслужба УЗ

"Укрзалізниця" оголошує новий тендер, в рамках якого планується закупити до 22 нових пасажирських вагонів, включаючи 11 купейних, 3 вагони СВ, 7 плацкартних, а також спеціальний вагон для перевезення пасажирів з інвалідністю.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ

Нові вагони будуть оснащені:

  • Кондиціонерами;
  • Вакуумними туалетами;
  • Сповивальними столиками;
  • Якісним керованим освітленням;
  • Розетками та USB-портами;
  • Кавомашинами;
  • Системою відеоспостереження;

Окрім цього, у купейних вагонах та вагонах СВ буде встановлена система сигналізації та кнопка блокування дверей, які підвищить безпеку песпжтрів.

У вагоні для перевезення пасажирів з інвалідністю будуть підіймальні платформи для зручної посадки пасажирів.

Остаточна кількість закупленого рухомого складу буде визначена після підтвердження можливостей та розмірів фінансування програми оновлення рухомого складу з державного бюджету.

Нагадаємо, місяць тому "Укрзалізниця" успішно завершила тендер та підписала договір з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 нових вагонів впродовж двох років. Вартість нових вагонів становить 1,95 млрд грн, а фінансування надійде з державного бюджету.

Автор:
Тетяна Гойденко