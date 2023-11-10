"Укрзалізниця" планує закупити ще 22 пасажирські вагони

"Укрзалізниця" оголошує новий тендер, в рамках якого планується закупити до 22 нових пасажирських вагонів, включаючи 11 купейних, 3 вагони СВ, 7 плацкартних, а також спеціальний вагон для перевезення пасажирів з інвалідністю.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ

Нові вагони будуть оснащені:

Кондиціонерами;

Вакуумними туалетами;

Сповивальними столиками;

Якісним керованим освітленням;

Розетками та USB-портами;

Кавомашинами;

Системою відеоспостереження;

Окрім цього, у купейних вагонах та вагонах СВ буде встановлена система сигналізації та кнопка блокування дверей, які підвищить безпеку песпжтрів.

У вагоні для перевезення пасажирів з інвалідністю будуть підіймальні платформи для зручної посадки пасажирів.

Остаточна кількість закупленого рухомого складу буде визначена після підтвердження можливостей та розмірів фінансування програми оновлення рухомого складу з державного бюджету.

Нагадаємо, місяць тому "Укрзалізниця" успішно завершила тендер та підписала договір з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 нових вагонів впродовж двох років. Вартість нових вагонів становить 1,95 млрд грн, а фінансування надійде з державного бюджету.