"Укрзалізниця" придбає 44 пасажирські вагони за майже 2 млрд грн

АТ "Укрзалізниця" успішно завершила тендер та підписала договір з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 нових вагонів впродовж двох років. Вартість нових вагонів становить 1,95 млрд грн, а фінансування надійде з державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Продовжуємо системне оновлення рухомого складу: завершився тендер, підписано договір на 44 пасажирські вагони. Фінальна вартість нових вагонів склала 1 951 008 600 гривень, а переможцем тендера став Крюківський вагонобудівний завод", - зазначили в УЗ

Там додали, що закупівлю профінансують з державного бюджету.

Зазначається, що у рамках нового договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, 9 плацкартних вагонів, які закуповуються вперше з 2008 року, та 3 вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю.

Нові вагони будуть обладнані кондиціонерами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для швидкого заряджання гаджетів, кавоварками та модерновими системами керування освітленням.

Вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підіймальні платформи для зручної посадки пасажирів на кріслі колісному.

Крім того, двері пасажирських купе в купейних вагонах та вагонах СВ будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей для більшої безпеки пасажирів, передбачено також систему відеоспостереження.

"У 2021 році ми розпочали велику програму оновлення пасажирського парку, купивши 100 нових вагонів вітчизняного виробництва. Попри війну контракт був повністю виконаний і залізниця отримала такі необхідні додаткові вагони для евакуації населення. Маємо й надалі продовжувати реалізацію програми, аби забезпечити потребу населення у перевезеннях та бути готовими до збільшення обсягів перевезень", — зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Оновлення пасажирських вагонів навіть в умовах війни — невідкладна потреба для забезпечення логістики населення. Крім купейних, плацкартних та вагонів СВ, якими зможуть подорожувати наші захисники, цивільне населення, замовляємо і вагони з підвищеним рівнем інклюзивності для користувачів крісел колісних. Такі вагони забезпечать для цих пасажирів додаткові умови комфорту. Всі інші вагони також будуть обладнані додатковими інструментами підвищення доступності. Ця закупівля дозволить також замінити ті вагони, що, на жаль, були втрачені в результаті ворожих обстрілів. Також будемо робити акцент і на модернізації застарілого рухомого складу", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" в тестовому режимі запустила послугу онлайн-замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю, які спеціально облаштовані для пасажирів на кріслах колісних.