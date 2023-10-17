"Укрзализныця" приобретет 44 пассажирских вагона за почти 2 млрд грн

АО "Укрзализныця" успешно завершило тендер и подписало договор с Крюковским вагоностроительным заводом на изготовление 44 новых вагонов в течение двух лет. Стоимость новых вагонов составляет 1,95 млрд грн, а финансирование поступит из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Продолжаем системное обновление подвижного состава: завершился тендер, подписан договор на 44 пассажирских вагона. Финальная стоимость новых вагонов составила 1 951 008 600 гривен, а победителем тендера стал Крюковский вагоностроительный завод", - отметили в УЗ.

Там добавили, что закупку профинансируют из государственного бюджета.

Отмечается, что в рамках нового договора будет изготовлено 20 купейных вагонов, 12 вагонов СВ, 9 плацкартных вагонов, закупаемых впервые с 2008 года, и 3 вагона, предназначенных для перевозки пассажиров с инвалидностью.

Новые вагоны будут оборудованы кондиционерами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами для быстрой зарядки гаджетов, кофеварками и модерновыми системами управления освещением.

Вагоны для перевозки пассажиров с инвалидностью будут иметь подъемные платформы для удобной посадки пассажиров на колесном кресле.

Кроме того, двери пассажирских купе в купейных вагонах и вагонах СВ будут оборудованы системой сигнализации и кнопкой блокировки дверей для большей безопасности пассажиров, предусмотрена система видеонаблюдения.

"В 2021 году мы начали обширную программу обновления пассажирского парка, купив 100 новых вагонов отечественного производства. Несмотря на войну контракт был полностью выполнен и железная дорога получила столь необходимые дополнительные вагоны для эвакуации населения. Имеем и дальше продолжать реализацию программы, чтобы обеспечить потребность населения в перевозках и быть готовыми к увеличению объемов перевозок", - отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Обновление пассажирских вагонов даже в условиях войны - неотложная потребность для обеспечения логистики населения. Кроме купейных, плацкартных и вагонов СВ, которыми смогут путешествовать наши защитники, гражданское население, заказываем и вагоны с повышенным уровнем инклюзивности для пользователей колесных кресел. Такие вагоны обеспечат для этих пассажиров дополнительные условия комфорта. Все остальные вагоны также будут оборудованы дополнительными инструментами повышения доступности. Эта закупка позволит также заменить вагоны, которые, к сожалению, были потеряны в результате вражеских обстрелов. Также будем делать акцент и на модернизации устаревшего подвижного состава", — отметил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Напомним, ранее "Укрзализныця" в тестовом режиме запустила услугу онлайн- заказа специальных вагонов для лиц с инвалидностью, которые специально обустроены для пассажиров на колесных креслах.