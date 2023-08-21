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Транспорт
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"Укрзализныця" представила модернизированные плацкартные вагоны (ФОТО)

вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное индивидуально управляемое освещение
Вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное индивидуально управляемое освещение. Фото: пресс-служба УЗ

АО "Укрзализныця" обновило наиболее социальный сегмент подвижного состава и добавило свежедернизированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что в результате капитально-восстановительного ремонта на мощностях "Укрзализныци" эти вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное индивидуально управляемое освещение.

Фото 2 — "Укрзализныця" представила модернизированные плацкартные вагоны (ФОТО)
Фото 3 — "Укрзализныця" представила модернизированные плацкартные вагоны (ФОТО)
Фото 4 — "Укрзализныця" представила модернизированные плацкартные вагоны (ФОТО)
Фото 5 — "Укрзализныця" представила модернизированные плацкартные вагоны (ФОТО)

"В разгар летнего сезона перевозок черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь объединяет фирменные вагоны для более требовательного пассажира и более дешевые вагоны для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление", - подчеркнули в УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" договорилась с "OLX Украина" о блокировании всех объявлений о продаже билетов на ее поезда. Это сделано в рамках системной борьбы с билетными мошенниками.

Также "Укрзализныця" за последний месяц заблокировала в своих системах более 600 аккаунтов, которые использовали спекулянты для массового выкупа билетов.

Автор:
Светлана Манько