"Укрзализныця" представила модернизированные плацкартные вагоны (ФОТО)

АО "Укрзализныця" обновило наиболее социальный сегмент подвижного состава и добавило свежедернизированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что в результате капитально-восстановительного ремонта на мощностях "Укрзализныци" эти вагоны будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное индивидуально управляемое освещение.

"В разгар летнего сезона перевозок черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь объединяет фирменные вагоны для более требовательного пассажира и более дешевые вагоны для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление", - подчеркнули в УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" договорилась с "OLX Украина" о блокировании всех объявлений о продаже билетов на ее поезда. Это сделано в рамках системной борьбы с билетными мошенниками.

Также "Укрзализныця" за последний месяц заблокировала в своих системах более 600 аккаунтов, которые использовали спекулянты для массового выкупа билетов.