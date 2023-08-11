OLX блокуватиме всі оголошення про продаж квитків на поїзди

"Укрзалізниця" домовилася з "OLX Україна" про блокування всіх оголошень про продаж квитків на її поїзди. Як ідеться у повідомленні перевізника, це зроблено в рамках системної боротьби з квитковими шахраями.

"Вже запровадили низку рішень, які суттєво ускладнили їх життя та унеможливили схеми. Тепер ще один надважливий крок – усі оголошення про продаж залізничних квитків на сервісі OLX вже видалені, а нові просто буде неможливо розмістити. Дякую керівництву "OLX Україна" за те, що швидко відгукнулися на наше прохання та допомагаєте боротися з перекупами та шахраями", – зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

Він також додав, що більша частка оголошень про продаж квитків була розміщена саме шахраями, і покупці таких квитків залишалися просто ошуканими: вони або зовсім не отримували квиток, або їм надсилали підроблені квитки.

"OLX завжди оперативно реагує на можливі зловживання під час користування нашою платформою. Нашими фахівцями вже було заблоковано понад 20 оголошень про продаж залізничних квитків. Також розроблено алгоритм, який не дозволятиме публікувати такі оголошення в майбутньому", - зазначив директор департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко.

За його словами, команда платформи для інтернет-оголошень зосереджена на постійному вдосконаленні алгоритмів та модераційних фільтрів, щоб забезпечити безпеку та зручність для всіх користувачів.

"Ми розуміємо, що це постійний процес, і ми зобов'язані працювати над зменшенням можливості появи подібного контенту у всіх категоріях нашої платформи", – додав представник OLX.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" раніше ввела практику блокування своїх системах акаунтів, що використовуються для масової купівлі квитків для перепродажу, та пояснила принципи, за якими це робить.

У січні ж УЗ унеможливила перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси, перевівши купівлю виключно в онлайн-канали. Крім того, було введено правило повторного виставлення на продаж місць, які було повернуто пасажирами, лише за день до здійснення відповідного рейсу, а не відразу ж після його повернення.