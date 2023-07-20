"Укрзалізниця" пояснила, за яким принципом блокує акаунти перекупщиків квитків

"Укрзалізниця" наголошує, що блокує у своїх системах акаунти, що використовуються для масової купівлі квитків для перепродажу. В держкомпанії підкреслюють, що запустили мобільний застосунок для зручності замовлень саме індивідуальних поїздок – для покупця, його родини чи кількох друзів.

За даними УЗ, зараз це найпопулярніший канал продажу квитків, він має понад 1 мільйон активних користувачів, і 98% з них купують не більше п'яти квитків на тиждень.

"Разом із тим окремі користувачі здійснюють масові замовлення, іноді на 500+ квитків. При цьому замовлення здійснюються постійно на різних пасажирів. Для уникнення спроб перепродажу квитків (а оголошення про таке можна знаходити на різноманітних онлайн-платформах) УЗ змінює процеси, щоб спростити купівлю квитків добросовісним клієнтам та перешкодити діяльності "квиткових спекулянтів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, "Укрзалізниця" постійно аналізує аномальну активність окремих облікових записів, і у випадку, якщо вони використовуються не для бронювання індивідуальних поїздок, а для масованого викупу квитків на різні прізвища, такі акаунти блокує.

Так, може бути заблоковано облікові записи користувачів, що постійно оформлюють квитки не для себе, а на різних пасажирів (на 10 та більше протягом тижня). В УЗ нагадують, що згідно правил перевезення пасажирів, якщо є потреба оформити групу у 10 та більше осіб, такі поїздки оформлюються як групові замовлення, і для них створено зручну онлайн-форму на services.uz.gov.ua.

Підставою для блокування може стати також аномальна активність по поверненням квитків і купівлі на інші прізвища тих же місць. Як пояснює перевізник, це є тактикою перекупщиків, які вибирають місця, як тільки вони поступають до продажу, а потім підшуковують реальних покупців.

В УЗ закликають оформлювати групові замовлення за правилом та використовувати застосунок для власних подорожей з родиною та друзями. Якщо все ж таки виникла якась помилка, радять дзвонити за телефоном 0 800 503 111: розібратися обіцяють оперативно.

При цьому "Укрзалізниця" заявляє, що вже працює над верифікацією особистості користувача через "Дію" та розглядає допрацювання індивідуальних кабінетів для корпоративних замовників.

Це, відповідно, допоможе зняти підозри у перекупництві тревел-відділів великих компаній, туристичних операторів та інших організацій, які у дійсності не займаються перепродажем, але оформлюють багато квитків на різні прізвища.

"Окрім блокування облікових записів із аномальною активністю, УЗ й надалі змінюватиме процеси та додаватиме онлайн-інструменти, щоб розширювати доступність квитків для добросовісних пасажирів та обмежувати самі можливості перепродавати квитки", - запевняють в компанії.

Нагадаємо, що в січні цього року унеможливила перепродаж квитків на найбільш ажіотажніміжнародні рейси, перевівши купівлю виключно в онлайн-канали. Крім того, було введено правило повторного виставлення на продаж місць, які було повернуто пасажирами, лише за день до здійснення відповідного рейсу, а не відразу після повернення: це значно збільшує шанси "схопити" квиток на поїзд в останній день, якщо всі місця до цього було розпродано.