"Укрзализныця" объяснила, по какому принципу блокирует аккаунты перекупщиков билетов

"Укрзализныця" отмечает, что блокирует в своих системах аккаунты, используемые для массовой скупки билетов на перепродажу. В госкомпании подчеркивают, что запустили мобильное приложение именно для удобства заказов индивидуальных поездок – для покупателя, его семьи или нескольких друзей.

По данным УЗ, сейчас это самый популярный канал продажи билетов, он имеет более 1 миллиона активных пользователей, и 98% из них покупают не более пяти билетов в неделю.

"Вместе с тем отдельные пользователи осуществляют массовые заказы, иногда на 500+ билетов. При этом заказы осуществляются постоянно на разных пассажиров. Во избежание попыток перепродажи билетов (а объявление о таковой можно находить на различных онлайн-платформах) УЗ меняет процессы, чтобы упростить покупку билетов добросовестным клиентам и воспрепятствовать деятельности "билетных спекулянтов", - говорится в сообщении.

В частности, "Укрзализныця" постоянно анализирует аномальную активность отдельных аккаунтов, и в случае, если они используются не для бронирования индивидуальных поездок, а для массового выкупа билетов на разные фамилии, такие аккаунты блокирует.

Так, могут быть заблокированы учетные записи пользователей, постоянно оформляющих билеты не для себя, а на разных пассажиров (на 10 и более в течение недели). В УЗ напоминают, что согласно правилам перевозки пассажиров, в случае необходимости оформить группу в 10 и более человек такие поездки оформляются как групповые заказы, и для них создана удобная онлайн-форма на services.uz.gov.ua.

Основанием для блокировки может стать также аномальная активность по части возврата билетов и покупки на другие фамилии тех же мест. Как объясняет перевозчик, это является тактикой перекупщиков, которые выбирают места, как только они поступают в продажу, а затем подыскивают реальных покупателей.

В УЗ призывают оформлять групповые заказы согласно правилу и использовать приложение для путешествий с семьей и друзьями. Если все же возникла ошибка, советуют звонить по телефону 0 800 503 111: разобраться обещают оперативно.

При этом "Укрзализныця" заявляет, что уже работает над верификацией личности пользователя через "Дію" и рассматривает доработку индивидуальных кабинетов для корпоративных заказчиков.

Это, соответственно, поможет снять подозрения с трэвел-отделов крупных компаний, туристических операторов и других организаций, которые в действительности не занимаются перепродажей, но оформляют много билетов на разные фамилии.

"Помимо блокировки аккаунтов с аномальной активностью, УЗ и дальше будет менять процессы и добавлять онлайн-инструменты, чтобы расширять доступность билетов для добросовестных пассажиров и ограничивать сами возможности перепродавать билеты", - уверяют в компании.

Напомним, что в январе этого года сделала невозможной перепродажу билетов на наиболее ажиотажные международные рейсы, переведя покупку исключительно в онлайн-каналы. Кроме того, было введено правило повторного выставления на продажу мест, возвращенных пассажирами, лишь за день до соответствующего рейса, а не сразу после возвращения: это значительно увеличивает шансы "ухватить" билет на поезд в последний день даже если все места до этого были распроданы.