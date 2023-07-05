"Укрзализныця" вернула военизированную охрану в пассажирские поезда: на каких рейсах она уже работает

"Укрзализныця" усиливает меры безопасности и с 30 июня возобновила сопровождение военизированной охраной ряда пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время военизированная охрана работает в следующих поездах:

№81 Киев - Ужгород;

№41 Днепр - Трускавец;

№712 Киев – Краматорск.

"Продолжаем работать над вопросами безопасности наших пассажиров. Вместе с женскими купе возобновили охрану в отдельных поездах. Работники охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций. Это были мелкие конфликты, ничего серьезного, например, не допустили к поезду пассажира в нетрезвом состоянии", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

По его словам, в ближайшее время планируется масштабировать проект с учетом результатов первой недели.

Как работает военизированная охрана в поездах

На протяжении рейса в поезде находятся двое работников военизированной охраны. Они осуществляют постоянный контроль за порядком и патрулируют вагоны. Все сотрудники военизированной охраны снабжены спецформой, знаками различения и проходят инструктаж перед каждым рейсом.

Чтобы вызвать работников военизированной охраны, следует обратиться к проводнику или начальнику поезда.

Во время рейса работники охраны имеют право осуществлять меры физического воздействия и использовать специальные средства, рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Также они могут задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы, проводить личный досмотр и досмотр вещей.

Напомним, в 2020 году "Укрзализныця" ввела пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами военизированной охраны компании. Сотрудники этого подразделения сопровождали в общей сложности 10 пассажирских поездов. После начала полномасштабного вторжения этот проект был приостановлен.

Отметим, с 12 июня "Укрзализныця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе, которые заработают на четырех направлениях: Харьков - Львов, Днепр - Трускавец, Киев - Ужгород, Киев - Кривой Рог.