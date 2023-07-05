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"Укрзализныця" вернула военизированную охрану в пассажирские поезда: на каких рейсах она уже работает
"Укрзализныця" усиливает меры безопасности и с 30 июня возобновила сопровождение военизированной охраной ряда пассажирских поездов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В настоящее время военизированная охрана работает в следующих поездах:
- №81 Киев - Ужгород;
- №41 Днепр - Трускавец;
- №712 Киев – Краматорск.
"Продолжаем работать над вопросами безопасности наших пассажиров. Вместе с женскими купе возобновили охрану в отдельных поездах. Работники охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций. Это были мелкие конфликты, ничего серьезного, например, не допустили к поезду пассажира в нетрезвом состоянии", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, в ближайшее время планируется масштабировать проект с учетом результатов первой недели.
Как работает военизированная охрана в поездах
На протяжении рейса в поезде находятся двое работников военизированной охраны. Они осуществляют постоянный контроль за порядком и патрулируют вагоны. Все сотрудники военизированной охраны снабжены спецформой, знаками различения и проходят инструктаж перед каждым рейсом.
Чтобы вызвать работников военизированной охраны, следует обратиться к проводнику или начальнику поезда.
Во время рейса работники охраны имеют право осуществлять меры физического воздействия и использовать специальные средства, рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.
Также они могут задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы, проводить личный досмотр и досмотр вещей.
Напомним, в 2020 году "Укрзализныця" ввела пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами военизированной охраны компании. Сотрудники этого подразделения сопровождали в общей сложности 10 пассажирских поездов. После начала полномасштабного вторжения этот проект был приостановлен.
Отметим, с 12 июня "Укрзализныця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе, которые заработают на четырех направлениях: Харьков - Львов, Днепр - Трускавец, Киев - Ужгород, Киев - Кривой Рог.