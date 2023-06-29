"Укрзализныця" предупредила о ремонте пути на раховском направлении: чем доехать в Карпаты

"Укрзализныця" с 17 июля начинает ремонт пути на участке Делятин-Надворная, из-за чего будут изменены маршруты пассажирских поездов, проходящих по этому участку.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, поезда, которые обычно следуют в Рахов, будут ограничены до Ивано-Франковска с 17 по 27 июля. Однако ограничения касаются только рабочих дней – в выходные поезда будут курсировать в и из Рахова.

В то же время "Укрзализныця" уже работает над назначением ежедневных "горных шаттлов" из Львова в Ворохту (через Яремче и Татаров-Буковель) комфортабельными поездами ДПКР-3. Рейсы из Львова и обратно с гор будут выполняться ежедневно.

Также на время ремонтных работ в горах (и вдобавок – на участке Деражня-Комаровцы) с 18 июля дополнительно назначают рейс №255/256 Киев-Черновцы. Таким образом, пока вагоны поезда №55/56 не смогут проехать в Рахов, с 16 по 27 июля они будут соединять Киев с Буковиной.

Кроме того, в Ивано-Франковск будет курсировать еще один дополнительный поезд: №226 Запорожье – Ивано-Франковск. Пока что тестово в одну дату – 12 июля из Запорожья, 13 июля из Ивано-Франковска.

"Билеты в горы действительно разлетаются, как горячие пирожки, поэтому советуем планировать свою поездку заранее. В дни, когда прямой рейс в раховском направлении невозможен, мы позаботимся об удобном тактовом движении на региональных поездах", - подчеркнули в "Укрзализныци".

Напомним, недавно "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту: Киев - Львов. Поезд решили назначить из-за спроса пассажиров.