"Укрзалізниця" попередила про ремонт колії на рахівському напрямку: чим доїхати до Карпат

"Укрзалізниця" з 17 липня починає ремонт колії на дільниці Делятин-Надвірна, через що будуть змінені маршрути пасажирських поїздів, що проходять цією ділянкою.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, поїзди, що зазвичай прямують до Рахова, будуть обмежені до Івано-Франківська з 17 до 27 липня. Проте, обмеження стосуються тільки робочих днів – у вихідні поїзди курсуватимуть до та з Рахова.

Водночас "Укрзалізниця" вже працює над призначенням щоденних "гірських шатлів" зі Львова до Ворохти (через Яремче та Татарів-Буковель) комфортабельними поїздами ДПКр-3. Рейси зі Львова та зворотно з гір будуть виконуватися щоденно.

Також на час ремонтних робіт в горах (і на додачу – на ділянці Деражня-Комарівці) з 18 липня додатково призначають рейс №255/256 Київ-Чернівці. Таким чином, поки вагони поїзда №55/56 не зможуть проїхати до Рахова, з 16 по 27 липня вони ж сполучатимуть Київ з Буковиною.

Крім того, до Івано-Франківська курсуватиме ще один додатковий поїзд: №226 Запоріжжя – Івано-Франківськ. Поки що тестово в одну дату – 12 липня з Запоріжжя, 13 липня з Івано-Франківська.

"Квитки до гір дійсно розлітаються, як гарячі пиріжки, тож радимо планувати свою поїздку заздалегідь. У дні, коли прямий рейс у рахівському напрямку не є можливим, ми подбаємо про зручний тактовий рух регіональними поїздами", - наголосили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом: Київ - Львів. Поїзд вирішили призначити через попит пасажирів.