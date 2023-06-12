- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
"Укрзалізниця" запускає жіночі купе: як придбати квитки
АТ “Укрзалізниця” в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе, які запрацюють на чотирьох напрямках: Харків — Львів, Дніпро — Трускавець, Київ — Ужгород, Київ — Кривий Ріг. Продаж квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку УЗ.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Зазначається, що "Укрзалізниця" знайшла швидке технологічне рішення для реалізації жіночих купе, надалі воно буде доопрацьовуватись.
Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку УЗ, який необхідно оновити до найсвіжішої версії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, а кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.
Під час пілотного періоду жіночі купе з'являться на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг та конфліктних випадків з початку року:
- №81 Київ – Ужгород;
- №41 Дніпро – Трускавець;
- №75 Київ – Кривий Ріг;
- №15 Харків – Ясіня.
Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.
“Переходимо від хайпу до справи. Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та приймемо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень”, –зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" розглядає тест із запровадженням жіночих купе як один з елементів системного посилення безпеки у поїздах, водночас посилюючи патрулювання рейсів воєнізованою охороною, а також продовжуючи програму оснащення вагонів камерами відеоспостереження, сигналізацією на дверях купе та кнопками виклику провідника.