"Укрзалізниця" запускає жіночі купе: як придбати квитки

АТ “Укрзалізниця” в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе, які запрацюють на чотирьох напрямках: Харків — Львів, Дніпро — Трускавець, Київ — Ужгород, Київ — Кривий Ріг. Продаж квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку УЗ.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що "Укрзалізниця" знайшла швидке технологічне рішення для реалізації жіночих купе, надалі воно буде доопрацьовуватись.

Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку УЗ, який необхідно оновити до найсвіжішої версії.

Посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, а кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

Під час пілотного періоду жіночі купе з'являться на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг та конфліктних випадків з початку року:

№81 Київ – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ – Кривий Ріг;

№15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

“Переходимо від хайпу до справи. Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та приймемо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень”, –зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" розглядає тест із запровадженням жіночих купе як один з елементів системного посилення безпеки у поїздах, водночас посилюючи патрулювання рейсів воєнізованою охороною, а також продовжуючи програму оснащення вагонів камерами відеоспостереження, сигналізацією на дверях купе та кнопками виклику провідника.